Giới siêu giàu vung tiền tỷ mua đồ dùng nhà tắm dát toàn vàng, kim cương

Công ty Luxury Edition & Gallery (LE & G) có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển) ra làm ra sản phẩm chậu rửa mặt đắt nhất thế giới có tên là Blido. Chiếc chậu được đính một viên kim cương 2 carat và 8 viên kim cương 0,25 carat Mức giá bán của chậu rửa mặt này là 80.000 USD (~1,85 tỷ đồng) và nặng 23kg. Điều làm nên sự đắt giá chính là lớp mạ vàng 24 carat. Loại xà bông đắt nhất thế giới có giá 3.800 USD (~88,1 triệu đồng) có tên là xà bông Qatar Roy Sản phẩm này được làm từ bụi vàng nguyên chất, dầu oliu, mật ong nguyên chất và gắn kim cương. Nhiều người sẽ choáng khi biết về sản phẩm giấy vệ sinh có in họa tiết vàng. Mỗi cuộn có giá 179 Euro (~4,7 triệu đồng). Các họa tiết in trên giấy đều lấp lánh vàng 24 carat. Sản phẩm này là của công ty thiết kế giấy ở Đức do ông Fritz Loibl điều hành. Năm 2016, bà Celia Sawyar – người chuyên thiết kế nội thất nhà cửa, du thuyền, phi cơ đã thiết kế chiếc bồn tắm siêu đắt có giá 100.000 bảng (~3 tỷ đồng).. Mặt trong của chiếc bồn tắm được dát vàng ấn tượng. Mặt ngoài được đính 250.000 viên và miếng pha lê tuyệt đẹp. Sau khi sản phẩm ra mắt đã có một đại gia Trung Đông chi tiền mua ngay chiếc bồn tắm đắt giá này. Chiếc bồn tắm toát lên sự sang chảnh cho người sử dụng với vẻ đẹp lấp lánh Bàn chải đánh răng đắt giá nhất thế giới có tên là Reinast Luxury với giá bán 4.200 USD (~97,4 triệu đồng). Điều làm nên sự đắt giá là bàn chải này có thiết kế đảm bảo độ bền và có lớp phủ chống vi khuẩn được đăng ký thương hiệu. Bàn chải được làm từ hợp kim titan đắt tiền. Khách mua được miễn phí 3 năm dùng dịch vụ thay lông bàn chải, sau đó phí dịch vụ là 400 USD/3 năm (~9,2 triệu đồng/3 năm), 800 USD/7 năm (~18,5 triệu đồng/7năm), 1.600 USD/11 năm (~37,1 triệu đồng).

