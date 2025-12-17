Hà Nội

Tiến Luật chia sẻ về tình bạn giữa Thu Trang- Trấn Thành- Trường Giang

Giải trí

Tiến Luật chia sẻ về tình bạn giữa Thu Trang- Trấn Thành- Trường Giang

Tiến Luật cho biết, anh là người chứng kiến tình bạn giữa Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang từ ngày cả ba chưa nổi tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Tiến Luật nhớ lại, ngày mua chiếc xe đầu tiên, Trấn Thành chạy qua nhà Thu Trang để chở cô đi ăn rồi hẹn Trường Giang ăn cháo quán lề đường. Ảnh: FB Tiến Luật.
Trên trang cá nhân, Tiến Luật nhớ lại, ngày mua chiếc xe đầu tiên, Trấn Thành chạy qua nhà Thu Trang để chở cô đi ăn rồi hẹn Trường Giang ăn cháo quán lề đường. Ảnh: FB Tiến Luật.
Tiến Luật kể thêm: “Vợ tôi nói, nhìn ba đứa bạn thân từ lúc khổ tới khi cả ba có được 3 chiếc xe hơi sao cảm giác em phấn khích quá. Tới giờ thì cả ba đều có gia đình và sự nghiệp riêng nên chắc không còn nhiều thời gian đi thâu đêm như cách đây gần 20 năm”. Ảnh: Tiền Phong.
Tiến Luật kể thêm: “Vợ tôi nói, nhìn ba đứa bạn thân từ lúc khổ tới khi cả ba có được 3 chiếc xe hơi sao cảm giác em phấn khích quá. Tới giờ thì cả ba đều có gia đình và sự nghiệp riêng nên chắc không còn nhiều thời gian đi thâu đêm như cách đây gần 20 năm”. Ảnh: Tiền Phong.
Về những lời đồn về tình bạn của Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang, Tiến Luật cho rằng cả ba không thay đổi. “Vẫn dõi theo, vẫn chơi đúng kiểu đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận nhưng để chơi xấu, hạ bệ nhau thì bản thân tôi nghĩ không có”, Tiến Luật cho hay. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Về những lời đồn về tình bạn của Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang, Tiến Luật cho rằng cả ba không thay đổi. “Vẫn dõi theo, vẫn chơi đúng kiểu đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận nhưng để chơi xấu, hạ bệ nhau thì bản thân tôi nghĩ không có”, Tiến Luật cho hay. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Thu Trang từng chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh, cô cùng Trường Giang và Trấn Thành học chung trong Trường Sân khấu Điện ảnh. “Có thể do cùng ngồi chung một trường, cùng hoạt động nghệ thuật với thời điểm giống nhau và cả ba chơi với nhau từ thời chưa thành danh nên tình bạn mới vững vàng được đến bây giờ”, nữ diễn viên cho biết. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Trang từng chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh, cô cùng Trường Giang và Trấn Thành học chung trong Trường Sân khấu Điện ảnh. “Có thể do cùng ngồi chung một trường, cùng hoạt động nghệ thuật với thời điểm giống nhau và cả ba chơi với nhau từ thời chưa thành danh nên tình bạn mới vững vàng được đến bây giờ”, nữ diễn viên cho biết. Ảnh: Người Đưa Tin.
Đối với Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành không chỉ là những người đồng nghiệp hợp rơ trên sân khấu mà còn là những người bạn để cô chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. “Cả ba có quan điểm khá giống nhau nên ngày càng thân thiết”, nữ diễn viên tâm sự. Ảnh: Người Đưa Tin.
Đối với Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành không chỉ là những người đồng nghiệp hợp rơ trên sân khấu mà còn là những người bạn để cô chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. “Cả ba có quan điểm khá giống nhau nên ngày càng thân thiết”, nữ diễn viên tâm sự. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Trang quý mến Trấn Thành ở sự nhiệt tình, khi cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng, ở Trường Giang là sự tận tâm, kỹ lưỡng, luôn hết lòng hết sức cho những công việc dù là nhỏ nhất. Ảnh: FB Tạ Anh Đức.
Thu Trang quý mến Trấn Thành ở sự nhiệt tình, khi cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng, ở Trường Giang là sự tận tâm, kỹ lưỡng, luôn hết lòng hết sức cho những công việc dù là nhỏ nhất. Ảnh: FB Tạ Anh Đức.
Thu Trang bày tỏ quan điểm rằng với những người làm nghệ thuật như cô cùng Trường Giang - Trấn Thành thì sự thi đua và học hỏi lẫn nhau sẽ giúp mỗi người tiến bộ hơn trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Dân Việt.
Thu Trang bày tỏ quan điểm rằng với những người làm nghệ thuật như cô cùng Trường Giang - Trấn Thành thì sự thi đua và học hỏi lẫn nhau sẽ giúp mỗi người tiến bộ hơn trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Dân Việt.
Trường Giang từng phủ nhận nghi vấn tình bạn với Trấn Thành rạn nứt. “Tôi với Trấn Thành cũng yêu thương nhau nhưng không thể dành thời gian cho nhau vì bận”, Trường Giang chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Báo Giao Thông.
Trường Giang từng phủ nhận nghi vấn tình bạn với Trấn Thành rạn nứt. “Tôi với Trấn Thành cũng yêu thương nhau nhưng không thể dành thời gian cho nhau vì bận”, Trường Giang chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Báo Giao Thông.
Ngày 1/1/2026, Thu Trang ra mắt phim Ai thương ai mến. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trường Giang giới thiệu phim Nhà ba tôi một phòng còn Trấn Thành ra mắt phim Thỏ ơi. Ảnh: FB Trấn Thành.
Ngày 1/1/2026, Thu Trang ra mắt phim Ai thương ai mến. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trường Giang giới thiệu phim Nhà ba tôi một phòng còn Trấn Thành ra mắt phim Thỏ ơi. Ảnh: FB Trấn Thành.
Thu Cúc (tổng hợp)
