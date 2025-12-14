[INFOGRAPHIC] Ali Hoàng Dương đóng phim Tết, thân thiết với Trấn Thành

Mỗi lần xuất hiện, Lê Phương Anh (Cún) luôn biết cách tạo nên sức hút. Điển hình như lần góp mặt tại một buổi tiệc cưới gần đây cũng không ngoại lệ.
Đức Phúc - Erik 'cháy' hết mình khi xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm trong khi đó, Hòa Minzy xin 'vía' bán hết vé chương trình từ đàn chị.
Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cá tính, Ánh Sáng AZA nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.
Mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.
Jun Vũ và Hải Nam gần đây vướng nghi vấn rạn nứt. Dù chưa công khai mối quan hệ, họi vẫn khiến netizen không ngừng bàn tán bởi nhan sắc nổi bật.
Thu Trang - Tiến Luật đóng chung phim nhiều lần. Dự án mới nhất của cặp đôi là Ai thương ai mến.
Loạt ảnh Thanh Thanh Huyền diện Hanbok truyền thống trong chuyến ghé thăm Hàn Quốc mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhan sắc của cô qua cam thường gây ra nhiều tranh cãi.
Sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy liên tục đóng phim. Mới đây, cô quay phim điện ảnh Ốc mượn hồn.
Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngọt ngào trong bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới.
Sau khi vào top 3 cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2006, ca sĩ Hà Anh Tuấn có nhiều concert và album nổi bật.
Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng.
Được đào tạo diễn xuất bài bản, nghệ sĩ Hoàng Hải có nhiều vai diễn ấn tượng. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, anh còn có tổ ấm viên mãn trong nhiều năm qua.
Ở tuổi U70, bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện trong đoạn clip khoe khả năng vũ đạo điêu luyện.
Nữ diễn viên Kiều Anh xuất hiện trẻ trung, thon gọn sau khi giảm 3 kg để hóa thân thành diễn viên múa trong phim Gia đình trái dấu.
Ngọc Thanh Tâm - Primmy Trương có ngoại hình cuốn hút, ăn mặc sành điệu. Mới đây, đôi bạn thân chụp ảnh kỷ niệm 17 năm chơi chung.
Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trong hành trình tận hưởng những ngày cuối tại Thượng Hải và Ô Trấn, Trung Quốc.
Anna Blanco đến từ Venezuela giành vương miện Miss Charm 2025, Á hậu Mai Ngô dừng chân ở top 12 chung cuộc.
Minh Hằng vừa khiến không ít người "sốc visual" khi đăng ảnh "đảo ngói" hoàn toàn với chiếc mái thưa nhí nhảnh, cùng màu tóc nhuộm cam sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc tình tứ giữa mỹ nhân này và Vũ Khắc Tiệp gây chú ý và nhận về nhiều bàn tán thời gian qua.