Tiêm cồn để tan nang tuyến giáp, người phụ nữ bị biến chứng nặng

Một phụ nữ đã gặp biến chứng nặng sau khi tiêm cồn để điều trị nang tuyến giáp do kỹ thuật được thực hiện không an toàn và không đúng chỉ định.

Theo PNO, Bà K.T.H. (trú tại xã Tích Lộc, Hà Nội) phát hiện có nang tuyến giáp cách đây 5 năm. Kích thước nang chỉ 3 - 4mm, được bác sĩ khuyên theo dõi vì kích thước nhỏ, chưa cần can thiệp. Thế nhưng, nỗi ám ảnh mắc ung thư tuyến giáp luôn đeo bám, khiến bà không yên tâm.

Vừa qua, trong lúc đi tập thể dục, bà nghe nhiều người rỉ tai về địa chỉ tiêm tan nang tuyến giáp, được quảng cáo là có thể chặn đứng nguy cơ ung thư. Nghe vậy, bà gom góp toàn bộ số tiền tích cóp từ nhiều năm bán cây cảnh để tìm đến cơ sở này. Tại một phòng khám, bà được tiêm thẳng cồn vào vùng cổ.

Sau 4 mũi tiêm, mỗi mũi 2 triệu đồng, bà H. bắt đầu thấy mệt mỏi, tim đập nhanh, bồn chồn, lo lắng. Nghĩ rằng bệnh tim tái phát, bà tới cơ sở y tế kiểm tra và được chẩn đoán cường giáp, phải uống thuốc hằng tháng. Điều trị hơn 1 tháng nhưng tình trạng không cải thiện, bà tìm đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tại đây, các bác sĩ kết luận, bệnh nhân không có tình trạng cường giáp. Khối nang nhỏ vẫn còn nhưng chưa cần can thiệp và tiếp tục theo dõi.

Dấu hiệu u tuyến giáp khi nhỏ thường không có triệu chứng gì người bệnh thường không để ý tới và vô tình phát hiện qua khám sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Quân - Phó trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương lý giải, với trường hợp này, do khối u nhỏ, nhiều khả năng cồn ethanol không đi vào nang mà tiêm ra ngoài, phá hủy mô giáp lành, gây viêm tuyến giáp. Quá trình này giải phóng nhanh hoóc môn dự trữ trong tuyến giáp vào máu, tạo ra các triệu chứng giống cường giáp như hồi hộp, run tay, nóng bừng, lo lắng.

Khác với cường giáp thực sự, tình trạng này xảy ra đột ngột sau thủ thuật, chỉ kéo dài vài ngày đến vài tuần. Nếu bác sĩ không chú ý đến tiền sử tiêm cồn, dễ chẩn đoán nhầm thành bệnh cường giáp mạn tính. Sau khi nghe giải thích, bà H. ngậm ngùi tiếc nuối. Cả vườn cây cảnh gây dựng nhiều năm phải bán đi để lấy tiền điều trị, tổng cộng đã mất ít nhất 8 triệu đồng cho 4 mũi tiêm, chưa kể chi phí đi lại, khám chữa biến chứng. Cùng đợt tiêm với bà còn có người bị mất tiếng, sau đó cũng phải nhập viện điều trị.

U nang giáp thường không có triệu chứng lâm sàng, người bệnh chỉ phát hiện bệnh khi tình cờ đi khám sức khỏe, chụp CT scan hoặc siêu âm tuyến giáp. Ảnh minh họa/ Internet

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến nghị thận trọng khi tiêm cồn điều trị u tuyến giáp. Bệnh nhân cần cân nhắc khi lựa chọn, tiếp cận phương pháp điều trị tiêm cồn; Nên tiến hành thăm khám, điều trị bệnh lý tuyến giáp tại các cơ sở chuyên khoa.

Nhân viên y tế cần tuân thủ chỉ định tiêm cồn cho những trường hợp phù hợp, nên phối hợp với siêu âm trong suốt quá trình điều trị; Tránh lạm dụng điều trị tiêm cồn thời gian dài; Thay đổi phương pháp điều trị phù hợp như phẫu thuật cho bệnh nhân Basedow, hạn chế tình trạng điều trị nhiều năm bằng phương pháp nội khoa.

Dấu hiệu u tuyến giáp lành tính



Dấu hiệu của u tuyến giáp lành tính khi nhỏ thường không có triệu chứng gì người bệnh thường không để ý tới và vô tình phát hiện qua khám sức khỏe. Có triệu chứng khi u đã lớn có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Trong tình trạng bệnh không biểu hiện cường giáp hay suy giáp thì rất khó phát hiện.



Biểu hiện thường gặp khi u có kích thước lớn gây biến chứng như:

Người bệnh tự cảm nhận được sự tồn tại của khối u trước cổ, thường là sưng ở phần cổ và sờ thấy hoặc soi gương nhìn rõ. Có biểu hiện khó thở hoặc nuốt nghẹn do khối u đè vào khí quản hoặc thực quản thậm chí nói khàn. Trong một số trường hợp, các khối u lành tính sản sinh ra thyroxine nhiều hơn mức bình thường gây ra các triệu chứng cường giáp như: Có hội chứng cường giáp trên lâm sàng như: Bị giảm cân không rõ nguyên nhân; Có tăng tiết mồ hôi; Bị run tay; Buồn nôn, nôn; Nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp tim; Mất ngủ, lo âu; Rối loạn sinh dục; Rối loạn tiêu hóa...