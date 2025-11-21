Thủy điện Đa Nhim: Loại nhà thầu giá thấp, Xây dựng Ngô Gia trúng thầu

4 nhà thầu tham dự Gói thầu 01XL-KHCB-2025 tại Cty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì lý do "không hợp lệ".

Ngày 10/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã ban hành Quyết định số 212/NQ-HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL-KHCB-2025: Thi công Nhà xưởng tại Nhà máy Thủy điện Đa Mi.

Quyết định số 212/NQ-HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL-KHCB-2025: Thi công Nhà xưởng tại Nhà máy Thủy điện Đa Mi. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia (MSDN: 3400765707) với giá trúng thầu là 4.575.615.829 đồng.

Gói thầu này thuộc dự toán "Nhà xưởng tại Nhà máy Thủy điện Đa Mi", sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2025. Gói thầu được phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 178/NQ-HĐQT ngày 18/09/2025 và phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại Quyết định số 187/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 do Chủ tịch HĐQT DHD, ông Lê Văn Quang, ký. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.096.037.900 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia thấp hơn 520.422.071 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 10,21%.

Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì "không hợp lệ"

Dữ liệu đấu thầu (Mã TBMT: IB2500405738) cho thấy, Gói thầu số 01XL-KHCB-2025 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tại thời điểm đóng thầu (13/10/2025), có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm (MSDN: vn5800483718), giá dự thầu: 4.320.754.683 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia (MSDN: vn3400765707), giá dự thầu: 4.575.615.829 đồng. Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC (MSDN: vn5801287427), giá dự thầu: 4.978.727.865 đồng (giá sau giảm 5% là 4.729.791.472 đồng). Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng (MSDN: vn5800967483), giá dự thầu: 4.738.350.594 đồng.

Như vậy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, thấp hơn nhà thầu trúng thầu (Công ty Ngô Gia) khoảng 255 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2325/KHVT ngày 21/10/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc DHD) , nhà thầu Phú Lâm đã bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ. Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra là: "Không đạt theo quy định tại Khoản 4.6 Điều 4, Chương I của E-HSMT".

Ba nhà thầu còn lại là Ngô Gia, Thành Phát ICC và Thanh Phú Hoàng đều được đánh giá "Đạt" ở các bước đánh giá tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đánh giá kỹ thuật.

Sau khi nhà thầu giá thấp nhất bị loại, các nhà thầu được xếp hạng dựa trên giá dự thầu (sau giảm giá) từ thấp đến cao, lần lượt: Hạng Nhất - Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia (giá 4,575 tỷ đồng); Hạng Nhì - Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC (giá 4,729 tỷ đồng); Hạng Ba - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng (giá 4,738 tỷ đồng).

Từ cơ sở này, Tổ chuyên gia đã kiến nghị mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất là Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia thực hiện đối chiếu tài liệu. Quyết định số 212/NQ-HĐQT sau đó đã phê duyệt Công ty Ngô Gia trúng thầu.

"Chân dung" nhà thầu trúng thầu

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia (MSDN: 3400765707) được thành lập ngày 20/05/2009. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Quốc Bảo, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

Đáng chú ý, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp này được cập nhật sau Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Lâm Đồng (mới) năm 2025 (theo Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15). Địa chỉ mới của công ty là thôn Ung Chiếm, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Trước khi sáp nhập, dữ liệu ghi nhận nhà thầu này tham gia thầu chủ yếu tại Bình Thuận.

Dữ liệu đấu thầu lịch sử (tính đến 12/11/2025) cho thấy, Công ty Ngô Gia có lịch sử đấu thầu khá dày dặn. Doanh nghiệp đã tham gia 132 gói thầu, trong đó trúng 87 gói (tỷ lệ trúng 65,9%), 39 gói trượt, 5 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 234,34 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử của nhà thầu này khá thấp, chỉ đạt 2,03% (tương ứng tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,97%).

Riêng trong năm 2025, Công ty Ngô Gia đã tham gia 26 gói thầu, trúng 10 gói. Gói thầu tại DHD là gói thầu trúng thầu thứ 10 của doanh nghiệp này trong năm, với tỷ lệ tiết kiệm 10,21% - cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử của chính doanh nghiệp.

Góc nhìn chuyên gia về đảm bảo cạnh tranh

Phân tích dữ liệu lịch sử của Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia cho thấy doanh nghiệp này có quan hệ đấu thầu mật thiết với một số bên mời thầu (vai trò tư vấn). Đơn cử, công ty đã tham gia 20 gói do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt mời thầu và trúng 14 gói; tham gia 18 gói do Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải mời thầu, trúng 10 gói; tham gia 17 gói do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Lê mời thầu, trúng 11 gói.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng ghi nhận nhiều "đối thủ quen mặt" thường xuyên tham gia và trượt tại các gói thầu mà Công ty Ngô Gia tham dự. Ví dụ, khi đối đầu với Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng (11 lần), Công ty Ngô Gia thắng 5 lần, đối thủ thắng 0. Tương tự, khi đấu với Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh (10 lần), Công ty Ngô Gia thắng 3, đối thủ thắng 0.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng việc công khai Báo cáo đánh giá E-HSDT là một bước tiến lớn của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC [File 12, 13].

"Việc công khai lý do nhà thầu bị loại, như trường hợp Gói thầu 01XL-KHCB-2025, giúp tăng cường tính minh bạch. Nó cho phép các bên liên quan và xã hội giám sát được lý do vì sao nhà thầu có giá thấp nhất lại không được chọn. Đây là công cụ quan trọng để đảm bảo quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia và chủ đầu tư phải thực sự khách quan, tuân thủ E-HSMT đã phát hành", ông Giang phân tích.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh đến các quy định mới tại Luật số 90/2025/QH15 [File 11] (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP [File 12] đã có những điều chỉnh quan trọng nhằm làm rõ và quy trách nhiệm chặt chẽ hơn cho chủ đầu tư.

"Luật mới đã có xu hướng quy trách nhiệm duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu về chủ đầu tư , thay vì để bên mời thầu (thường là đơn vị tư vấn) trình duyệt như trước đây. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ quá trình, từ khâu lập E-HSMT đến khi lựa chọn được nhà thầu, tránh tình trạng 'khoán trắng' cho tư vấn, vốn là kẽ hở dễ phát sinh các mối quan hệ 'sân nhà' hoặc cạnh tranh không bình đẳng", Luật sư Lập nhận định.