Nỗi lo của Trung Quốc qua thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Nỗi lo của Trung Quốc qua thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Thương vụ Meta mua lại startup AI Manus trị giá 2 tỷ USD đã châm ngòi tranh cãi, khi Trung Quốc vào cuộc rà soát làn sóng startup rời quê gọi vốn Mỹ.

Thương vụ Meta thâu tóm Manus, startup AI có nguồn gốc Trung Quốc, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu.
Chỉ ít ngày sau khi thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ USD được công bố, chính phủ Trung Quốc tuyên bố rà soát để đánh giá nguy cơ vi phạm kiểm soát xuất khẩu và chuyển giao công nghệ.
Manus được thành lập tại Trung Quốc năm 2024 nhưng đã chuyển trụ sở sang Singapore trước khi đạt thỏa thuận với Meta.
Động thái này phản ánh xu hướng startup AI Trung Quốc “rửa trụ sở” để tiếp cận vốn và công nghệ từ Mỹ.
Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang phát tín hiệu cứng rắn nhằm kiểm soát dòng chảy công nghệ và nhân lực AI ra nước ngoài.
Việc đặt trụ sở ngoài Trung Quốc giúp startup dễ tiếp cận chip tiên tiến và tránh các rào cản đầu tư từ Mỹ.
Tuy nhiên, thương vụ Manus cho thấy ranh giới giữa tái cấu trúc hợp pháp và vượt “lằn ranh đỏ” ngày càng mong manh.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung leo thang, làn sóng startup AI rời Trung Quốc được dự báo sẽ còn gây nhiều tranh cãi.
