Thượng úy CSGT lao xuống sông cứu nam sinh bị nước lũ cuốn

Phát hiện cháu bé chới với giữa dòng nước, Thượng úy Tạ Quang Quyết, Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Nghệ An nhảy xuống cứu thành công, đưa cháu bé lên bờ an toàn.

Chiều 15/6, Phòng CSGT, Công an Nghệ An, cho biết Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Tổ Cảnh sát giao thông Quỳ Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, vừa cứu sống một nam sinh đuối nước trên sông Hiếu.

Thượng úy CSGT Tạ Quang Quyết lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh đuối nước

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cháu L.M.M. (sinh năm 2014, hộ khẩu thường trú tại bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đi câu cá trên sông Hiếu, đoạn chảy qua địa bàn xã Châu Thắng.

Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều, mực nước sông Hiếu dâng cao và chảy mạnh, cháu L.M.M. không may bị nước lũ cuốn trôi.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường, phát hiện sự việc, Thượng úy Tạ Quang Quyết đã không ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước chảy xiết để tiếp cận và dìu, kéo nam sinh vào bờ trong tình trạng ngạt nước, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi được sơ cứu, L.M.M. đã tỉnh táo trở lại, Thượng úy Quyết đã bàn giao cháu cho người thân và lên đường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.