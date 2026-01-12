Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Vũ Phương Thảo khoe sắc vóc trong áo dài cách tân

Cộng đồng trẻ

MC Vũ Phương Thảo khoe sắc vóc trong áo dài cách tân

Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới, MC Vũ Phương Thảo gây ấn tượng khi diện áo dài cách tân gam đỏ nổi bật.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, MC Vũ Phương Thảo lựa chọn áo dài cách tân với phom dáng ôm gọn, cổ áo cách điệu và đường cắt tinh tế.
Trong những khung hình được chia sẻ, MC Vũ Phương Thảo lựa chọn áo dài cách tân với phom dáng ôm gọn, cổ áo cách điệu và đường cắt tinh tế.
Gam đỏ trầm vừa cổ điển vừa hiện đại giúp nữ MC eSports tôn làn da trắng mịn, đồng thời làm nổi bật vẻ nữ tính, nền nã của nữ MC.
Gam đỏ trầm vừa cổ điển vừa hiện đại giúp nữ MC eSports tôn làn da trắng mịn, đồng thời làm nổi bật vẻ nữ tính, nền nã của nữ MC.
Chất liệu mềm rủ, đường may khéo léo khiến tổng thể trang phục không chỉ sang trọng mà còn tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối.
Chất liệu mềm rủ, đường may khéo léo khiến tổng thể trang phục không chỉ sang trọng mà còn tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối.
Điểm nhấn của bộ ảnh còn nằm ở cách tạo hình hài hòa. Mái tóc được buộc gọn, uốn nhẹ, cài trâm truyền thống, kết hợp chiếc quạt đen mang hơi hướng Á Đông giúp Phương Thảo toát lên vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng.
Điểm nhấn của bộ ảnh còn nằm ở cách tạo hình hài hòa. Mái tóc được buộc gọn, uốn nhẹ, cài trâm truyền thống, kết hợp chiếc quạt đen mang hơi hướng Á Đông giúp Phương Thảo toát lên vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng.
Gương mặt trẻ trung, đường nét hài hòa cùng lối trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật thần thái tự tin, cuốn hút.
Gương mặt trẻ trung, đường nét hài hòa cùng lối trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật thần thái tự tin, cuốn hút.
Dù không sở hữu chiều cao nổi trội, nữ MC vẫn ghi điểm nhờ tỷ lệ hình thể gọn gàng và phong thái linh hoạt, chứng minh rằng sức hút không chỉ đến từ vóc dáng mà còn từ khí chất.
Dù không sở hữu chiều cao nổi trội, nữ MC vẫn ghi điểm nhờ tỷ lệ hình thể gọn gàng và phong thái linh hoạt, chứng minh rằng sức hút không chỉ đến từ vóc dáng mà còn từ khí chất.
Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Vũ Phương Thảo còn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình và cộng đồng eSports.
Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Vũ Phương Thảo còn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình và cộng đồng eSports.
Sinh năm 1997, Vũ Phương Thảo tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô sớm theo đuổi con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Sinh năm 1997, Vũ Phương Thảo tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô sớm theo đuổi con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Trên sóng VTV, Phương Thảo từng ghi dấu ấn qua các chương trình như VTV Kết Nối, Mỗi ngày một niềm vui, Chuyện đêm muộn, Sinh ra từ làng… Với lối dẫn mạch lạc, giọng nói dễ nghe và khả năng làm chủ không khí trường quay, cô dần xây dựng hình ảnh một MC trẻ trung nhưng chững chạc.
Trên sóng VTV, Phương Thảo từng ghi dấu ấn qua các chương trình như VTV Kết Nối, Mỗi ngày một niềm vui, Chuyện đêm muộn, Sinh ra từ làng… Với lối dẫn mạch lạc, giọng nói dễ nghe và khả năng làm chủ không khí trường quay, cô dần xây dựng hình ảnh một MC trẻ trung nhưng chững chạc.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Thảo đến từ năm 2019, khi cô trở thành gương mặt quen thuộc của eSports, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile. Từ các giải đấu quốc nội đến sân chơi quốc tế như APL hay SEA Games, nữ MC luôn xuất hiện với phong thái tự tin, truyền năng lượng tích cực cho khán giả.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Thảo đến từ năm 2019, khi cô trở thành gương mặt quen thuộc của eSports, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile. Từ các giải đấu quốc nội đến sân chơi quốc tế như APL hay SEA Games, nữ MC luôn xuất hiện với phong thái tự tin, truyền năng lượng tích cực cho khán giả.
Thiên Anh
#MC Vũ Phương Thảo #áo dài cách tân #Phong cách thời trang #Hình ảnh mới #Trang phục nổi bật #áo dài cách tân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT