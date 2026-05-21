Chỉ định thầu dự án tiền tỷ tại xã Tà Đùng: Tỷ lệ tiết kiệm 0,52%

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất, ngày 11/02/2026, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng đã ký Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông vào khu sản xuất Bon B' Srê B. Tiếp đó, quy trình lựa chọn nhà thầu được kích hoạt thông qua Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 43/QĐ-KT ngày 27/02/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng ký.

Đến ngày 24/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng đã chính thức ký Quyết định số 65/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông vào khu sản xuất Bon B' Srê B. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (một giai đoạn một túi hồ sơ), loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 150 ngày. Đơn vị duy nhất được giao phó trọng trách thi công dự án là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông.

Theo dữ liệu tài chính được công bố tại quyết định trúng thầu, giá gói thầu thi công xây dựng công trình này được xác định là 1.288.679.000 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng giữa đại diện Phòng Kinh tế xã Tà Đùng và nhà thầu, giá đề nghị trúng thầu (giá chỉ định thầu) được chốt ở mức 1.282.000.248 đồng. Khi làm một bài toán trừ đơn giản, đối với một dự án tiền tỷ tiêu tốn nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, số tiền tiết kiệm được qua khâu thương thảo giá là 6.678.752 đồng. Bóc tách số liệu phân tích chuyên sâu cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở gói thầu này đạt mức 0,52%.

Quyết định số 65/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông vào khu sản xuất Bon B' Srê B. (Nguồn MSC)

Lật mở hồ sơ năng lực của nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông (Mã số doanh nghiệp: 6400301940, có địa chỉ trụ sở tại Thôn 7, Phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng) là một doanh nghiệp có hồ sơ năng lực đấu thầu tương đối dày dặn. Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 102 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp đã xuất sắc trúng tới 89 gói thầu, chỉ trượt 13 gói.

Đáng chú ý, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng là khoảng 174.504.054.398 đồng. Việc sở hữu tỷ lệ trúng thầu cao và liên tục được tín nhiệm giao phó nhiều công trình hạ tầng quy mô phần nào cho thấy năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản dưới luật như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về cơ chế chỉ định thầu nhằm chống lãng phí, tiêu cực. Cụ thể, Điểm b Khoản 3 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ về quy trình chỉ định thầu rút gọn: “Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế”.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh thêm: "Tinh thần của pháp luật hiện hành không cho phép sự dễ dãi trong định giá các gói thầu chỉ định. Chủ đầu tư, với tư cách là người đại diện quản lý nguồn vốn nhà nước, phải phát huy tối đa trách nhiệm giải trình. Một mức giảm giá chưa tới 1% cho dự án tiền tỷ là dấu hiệu cho thấy khâu thương thảo có thể chưa đạt được tính hiệu quả kinh tế như kỳ vọng. Cơ quan quản lý cấp trên cần xem xét lại tính thực chất của các biên bản thương thảo này để đánh giá liệu có sự lãng phí nguồn lực đầu tư hay không".

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

