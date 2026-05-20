Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bao lâu nên đổi smartphone để không phí tiền?

Số hóa - Xe

Bao lâu nên đổi smartphone để không phí tiền?

Chu kỳ đổi smartphone đang thay đổi mạnh khi điện thoại ngày càng đắt đỏ, nhưng chuyên gia cho rằng 3 năm là thời điểm nâng cấp hợp lý nhất.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm người dùng quen với việc đổi điện thoại mỗi 1-2 năm, thị trường smartphone hiện đại đang chứng kiến sự thay đổi lớn khi giá flagship từ Apple, Samsung hay các hãng Android cao cấp liên tục vượt mốc 1.000 USD, khiến việc nâng cấp thường xuyên trở nên khó hợp lý hơn với phần lớn người dùng phổ thông.
Sau nhiều năm người dùng quen với việc đổi điện thoại mỗi 1-2 năm, thị trường smartphone hiện đại đang chứng kiến sự thay đổi lớn khi giá flagship từ Apple, Samsung hay các hãng Android cao cấp liên tục vượt mốc 1.000 USD, khiến việc nâng cấp thường xuyên trở nên khó hợp lý hơn với phần lớn người dùng phổ thông.
Theo kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia công nghệ có gần hai thập kỷ đánh giá điện thoại, khoảng thời gian “vàng” để đổi smartphone hiện nay thường rơi vào khoảng 3 năm sử dụng, bởi đây là lúc sự khác biệt về hiệu năng, camera, pin và trải nghiệm phần mềm bắt đầu đủ lớn để người dùng cảm nhận rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Theo kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia công nghệ có gần hai thập kỷ đánh giá điện thoại, khoảng thời gian “vàng” để đổi smartphone hiện nay thường rơi vào khoảng 3 năm sử dụng, bởi đây là lúc sự khác biệt về hiệu năng, camera, pin và trải nghiệm phần mềm bắt đầu đủ lớn để người dùng cảm nhận rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Khoảng cách hiệu năng giữa các thế hệ điện thoại liên tiếp hiện không còn quá lớn như trước khi nhiều mẫu flagship mới chỉ cải thiện khoảng 15–20% sức mạnh xử lý mỗi năm, trong khi nếu nâng cấp sau ba năm, người dùng có thể nhận được bước nhảy hiệu năng lên tới hơn 200%, đặc biệt trên các dòng cao cấp như Samsung Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.
Khoảng cách hiệu năng giữa các thế hệ điện thoại liên tiếp hiện không còn quá lớn như trước khi nhiều mẫu flagship mới chỉ cải thiện khoảng 15–20% sức mạnh xử lý mỗi năm, trong khi nếu nâng cấp sau ba năm, người dùng có thể nhận được bước nhảy hiệu năng lên tới hơn 200%, đặc biệt trên các dòng cao cấp như Samsung Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.
Camera cũng là một trong những lý do khiến nhiều người quyết định thay máy sau vài năm sử dụng khi các cảm biến mới liên tục nâng cấp mạnh về khả năng zoom quang học, quay video và xử lý AI, chẳng hạn camera tele trên các thế hệ iPhone mới đã chuyển từ cảm biến 12MP zoom 3x lên cảm biến 50MP zoom quang 5x với chất lượng hình ảnh vượt trội rõ rệt.
Camera cũng là một trong những lý do khiến nhiều người quyết định thay máy sau vài năm sử dụng khi các cảm biến mới liên tục nâng cấp mạnh về khả năng zoom quang học, quay video và xử lý AI, chẳng hạn camera tele trên các thế hệ iPhone mới đã chuyển từ cảm biến 12MP zoom 3x lên cảm biến 50MP zoom quang 5x với chất lượng hình ảnh vượt trội rõ rệt.
Bên cạnh camera, pin là yếu tố xuống cấp nhanh nhất trên smartphone bởi pin lithium-ion bắt đầu suy hao ngay từ lúc xuất xưởng, và sau khoảng ba năm sử dụng liên tục, nhiều thiết bị thường xuất hiện tình trạng tụt pin nhanh, nóng máy hoặc phải sạc nhiều lần mỗi ngày khiến trải nghiệm sử dụng giảm đáng kể.
Bên cạnh camera, pin là yếu tố xuống cấp nhanh nhất trên smartphone bởi pin lithium-ion bắt đầu suy hao ngay từ lúc xuất xưởng, và sau khoảng ba năm sử dụng liên tục, nhiều thiết bị thường xuất hiện tình trạng tụt pin nhanh, nóng máy hoặc phải sạc nhiều lần mỗi ngày khiến trải nghiệm sử dụng giảm đáng kể.
Một số hãng công nghệ hiện đang cố kéo dài tuổi thọ smartphone bằng công nghệ pin mới như silicon-carbon trên OnePlus 15, cho thời lượng sử dụng vượt xa các thế hệ cũ mà không cần tăng kích thước máy, mở ra khả năng người dùng có thể giữ điện thoại lâu hơn trong tương lai mà vẫn đảm bảo trải nghiệm pin tốt.
Một số hãng công nghệ hiện đang cố kéo dài tuổi thọ smartphone bằng công nghệ pin mới như silicon-carbon trên OnePlus 15, cho thời lượng sử dụng vượt xa các thế hệ cũ mà không cần tăng kích thước máy, mở ra khả năng người dùng có thể giữ điện thoại lâu hơn trong tương lai mà vẫn đảm bảo trải nghiệm pin tốt.
Ngoài phần cứng, việc các hãng kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm lên tới 5–7 năm cũng góp phần thay đổi chu kỳ nâng cấp smartphone khi nhiều thiết bị cũ như Samsung Galaxy S22 Ultra vẫn nhận được các tính năng AI mới, bản vá bảo mật và giao diện hiện đại dù đã ra mắt nhiều năm trước.
Ngoài phần cứng, việc các hãng kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm lên tới 5–7 năm cũng góp phần thay đổi chu kỳ nâng cấp smartphone khi nhiều thiết bị cũ như Samsung Galaxy S22 Ultra vẫn nhận được các tính năng AI mới, bản vá bảo mật và giao diện hiện đại dù đã ra mắt nhiều năm trước.
Dù các chương trình trợ giá và trả góp liên tục thúc đẩy người dùng đổi điện thoại sớm hơn, giới chuyên gia cho rằng người dùng vẫn nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế trước khi nâng cấp bởi chu kỳ khoảng 3 năm hiện được xem là lựa chọn hợp lý nhất để cân bằng giữa chi phí, hiệu năng và trải nghiệm công nghệ mới.
Dù các chương trình trợ giá và trả góp liên tục thúc đẩy người dùng đổi điện thoại sớm hơn, giới chuyên gia cho rằng người dùng vẫn nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế trước khi nâng cấp bởi chu kỳ khoảng 3 năm hiện được xem là lựa chọn hợp lý nhất để cân bằng giữa chi phí, hiệu năng và trải nghiệm công nghệ mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#smartphone #nâng cấp #hiệu năng #pin #camera #thời gian sử dụng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT