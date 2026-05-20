Cần Thơ: Công ty Thiện Ái trúng gói thầu giao thông nông thôn trị giá 1,7 tỷ

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ các tuyến đường quanh khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, hàng hóa, Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND(ĐT) phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã An Lạc Thôn: Tuyến đập Hai Cụ, cuối tuyến đập mười xây. Công trình có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2.050.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn tiền sử dụng đất.

Tiết kiệm ngân sách đạt 5% qua hình thức chỉ định thầu rút gọn

Theo quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án giao thông nông thôn này thuộc dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV với chiều dài tuyến mặt đường bê tông cốt thép là 1.209,817m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn. Trong tổng cơ cấu tổng mức đầu tư 2,05 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm giá trị là 1.728.658.477 đồng.

Ngày 24/04/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn Lê Văn Hiệp đã ký Quyết định số 106/QĐ-PKT(DT) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Tại kế hoạch được duyệt, Phần xây dựng - cụ thể là Gói thầu số 03: Gói thầu xây dựng có giá gói thầu bằng đúng giá trị dự toán chi phí xây dựng là 1.728.658.477 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là chỉ định thầu rút gọn với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 120 ngày.

Sau quá trình tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thương thảo, ngày 08/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn Lê Văn Hiệp tiếp tục ký Quyết định số 126/QĐ-PKT(ĐT) về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình cho Công ty TNHH Thiện Ái. Giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) được phê duyệt là 1.642.225.000 đồng.

Quyết định số 126/QĐ-PKT(ĐT) về việc chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, thông qua việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước của gói thầu này đạt 86.433.477 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá chỉ định thầu thực tế, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 5%.

Bức tranh năng lực của nhà thầu được chỉ định

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiện Ái (Mã số thuế: 2200826703) có địa chỉ trụ sở tại ấp An Thành, xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ, do ông Dương Thế Quang làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 29/04/2026. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký của đơn vị này là xây dựng công trình đường bộ.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu tính đến thời điểm tháng 05/2026, Công ty TNHH Thiện Ái tham gia tổng cộng 1 gói thầu và trúng thầu độc lập chính gói thầu xây dựng tuyến đập Hai Cụ do Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn mời thầu. Doanh nghiệp chưa từng có lịch sử tham gia liên danh hay ghi nhận trượt thầu ở bất kỳ hệ thống tư thầu nào khác.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Dưới góc độ pháp luật về đầu tư công và đấu thầu, hoạt động lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hạn mức và điều kiện áp dụng nhằm hướng tới tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: “Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị trong hạn mức quy định là giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình quy mô nhỏ tại địa phương. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức rút gọn, cơ quan quản lý và chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đầy đủ năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm tương ứng với quy mô công trình, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về chất lượng thi công.”

Liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi thực hiện hợp đồng trọn gói, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hành pháp, loại hình hợp đồng trọn gói đòi hỏi tính chính xác rất cao trong việc xác định khối lượng dự toán ban đầu. Khi đã ký hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện công trình theo đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chủng loại, quy cách vật tư cung cấp cho thi công, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận và tuân thủ các quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng để tránh rủi ro phát sinh tranh chấp hoặc thất thoát lãng phí ngân sách.”

Hiện tại, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công với tiến độ thực hiện được phê duyệt trong giai đoạn năm 2026 – 2027. Dư luận địa phương kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo đúng chất lượng kỹ thuật, đáp ứng mong mỏi kết nối giao thông và thúc đẩy kinh tế xã hội của vùng nông thôn thành phố Cần Thơ.