Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, An Giang: Bức tranh đầu tư công và những con số "biết nói" [Kỳ 1]

Với tổng giá trị trúng thầu hơn 19 tỉ đồng, công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đang bộc lộ những đặc trưng riêng biệt về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 04/2026, Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đã triển khai 21 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng cộng 41 gói thầu thuộc 16 dự án đầu tư phát triển. Dữ liệu ghi nhận tổng giá trị các gói thầu có kết quả đạt 20.405.409.473 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu là 19.367.707.713 đồng.

Bóc tách các hồ sơ cụ thể, điểm nhấn đáng chú ý nhất là dự án nông nghiệp trọng điểm phục vụ sinh kế địa phương. Tại Quyết định số 96/QĐ-PKT ngày 31/12/2025 do ông Hoàng Sinh Ruyên Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Kiên ký phê duyệt, Gói thầu số 01: Dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ nông sản năm 2025 có giá dự toán 5.400.000.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh 886 Kiên Giang với giá 5.124.600.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm khoảng 5,1% cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 12/12/2025, ông Hoàng Sinh Ruyên đã ký Quyết định số 92/QĐ-PKT phê duyệt kết quả Gói thầu số 02: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG với giá trúng thầu 21.600.000 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự đồng bộ trong việc phê duyệt các gói thầu xây lắp và tư vấn thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án của chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc tập trung một lượng lớn gói thầu với các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau đòi hỏi một quy trình giám sát cực kỳ chặt chẽ.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc quản lý nguồn vốn ngân sách lên tới hàng chục tỉ đồng tại một đơn vị cấp xã là trách nhiệm rất nặng nề. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi năm 2025), tính công bằng và minh bạch phải được đảm bảo xuyên suốt. Dù tỉ lệ tiết kiệm đạt trên 5% là con số rất khả quan, nhưng cần nhìn nhận kỹ hơn vào quy trình mời thầu để đảm bảo mọi nhà thầu đủ năng lực đều có cơ hội tiếp cận công bằng".

Dữ liệu cho thấy, bên cạnh những gói thầu đấu thầu rộng rãi công khai, tại đây còn có một lượng lớn các gói thầu "vắng bóng" thông báo mời thầu, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều này dẫn đến những nghi ngại về tính cạnh tranh thực chất trong hoạt động đầu tư công tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên: Giải mã hiện tượng 18 gói thầu không thông báo mời thầu

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Căn cứ Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), pháp luật nghiêm cấm các hành vi: Thông thầu, gian lận, cản trở, không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Đặc biệt, cấm hành vi chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành.

Đồng Nai: Vì sao nhà thầu Xây dựng Hoàng Sang trượt gói làm đường láng nhựa?

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Xây dựng Hoàng Sang trượt gói thầu làm đường tại xã Lộc Hưng do yêu cầu kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT

Ngày 28/04/2026 UBND xã Lộc Hưng đã ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường láng nhựa Trại heo 10 đi Tân Hưng. Theo quyết định đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân, giá trúng thầu 7.600.486.343 đồng so với giá dự toán 7.716.226.871 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 115.740.528 đồng tương đương 1,49%

qd-9940.jpg
Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Lâm Đồng: Công ty Từ Lai trúng gói thầu đường ĐH.31 tại xã Thuận Hạnh

Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai thực hiện gói thầu thi công xây dựng với tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Theo thông tin được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường giao thông hư hỏng nặng tại tuyến đường ĐH.31, đoạn qua cây xăng Thuận Hạnh 2 (nay là tuyến đường ĐX.06 dự kiến).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án sửa chữa tuyến đường nêu trên có tổng mức đầu tư là 1.400.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ Nguồn kinh phí Sự nghiệp Kinh tế. Dự án này được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 355/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh Mai Xuân Quang ký ban hành vào ngày 30/3/2026.

Bệnh viện Thống Nhất: Gói thầu khí y tế năm 2026-2027 có gì đặc biệt?

BV Thống Nhất vừa công bố kết quả gói thầu khí y tế 2026-2027 với giá hơn 4,2 tỷ đồng. Cùng chuyên gia phân tích kỹ lưỡng năng lực và các yêu cầu kỹ thuật.

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Thị trường đấu thầu thiết bị và vật tư y tế luôn là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến đầu. Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp khí y tế năm 2026-2027. Gói thầu có mã định danh là IB2600123021 (Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp khí y tế năm 2026-2027), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ sử dụng thường xuyên đợt 1 năm 2026. Chủ đầu tư của gói thầu là Bệnh viện Thống Nhất.

