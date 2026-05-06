Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, An Giang: Bức tranh đầu tư công và những con số "biết nói" [Kỳ 1]

Với tổng giá trị trúng thầu hơn 19 tỉ đồng, công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đang bộc lộ những đặc trưng riêng biệt về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 04/2026, Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đã triển khai 21 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng cộng 41 gói thầu thuộc 16 dự án đầu tư phát triển. Dữ liệu ghi nhận tổng giá trị các gói thầu có kết quả đạt 20.405.409.473 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu là 19.367.707.713 đồng.

Bóc tách các hồ sơ cụ thể, điểm nhấn đáng chú ý nhất là dự án nông nghiệp trọng điểm phục vụ sinh kế địa phương. Tại Quyết định số 96/QĐ-PKT ngày 31/12/2025 do ông Hoàng Sinh Ruyên Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Kiên ký phê duyệt, Gói thầu số 01: Dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ nông sản năm 2025 có giá dự toán 5.400.000.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh 886 Kiên Giang với giá 5.124.600.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm khoảng 5,1% cho ngân sách nhà nước.

Nguồn MSC

Trước đó, ngày 12/12/2025, ông Hoàng Sinh Ruyên đã ký Quyết định số 92/QĐ-PKT phê duyệt kết quả Gói thầu số 02: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG với giá trúng thầu 21.600.000 đồng.

Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự đồng bộ trong việc phê duyệt các gói thầu xây lắp và tư vấn thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án của chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc tập trung một lượng lớn gói thầu với các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau đòi hỏi một quy trình giám sát cực kỳ chặt chẽ.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc quản lý nguồn vốn ngân sách lên tới hàng chục tỉ đồng tại một đơn vị cấp xã là trách nhiệm rất nặng nề. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi năm 2025), tính công bằng và minh bạch phải được đảm bảo xuyên suốt. Dù tỉ lệ tiết kiệm đạt trên 5% là con số rất khả quan, nhưng cần nhìn nhận kỹ hơn vào quy trình mời thầu để đảm bảo mọi nhà thầu đủ năng lực đều có cơ hội tiếp cận công bằng".

Dữ liệu cho thấy, bên cạnh những gói thầu đấu thầu rộng rãi công khai, tại đây còn có một lượng lớn các gói thầu "vắng bóng" thông báo mời thầu, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều này dẫn đến những nghi ngại về tính cạnh tranh thực chất trong hoạt động đầu tư công tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên: Giải mã hiện tượng 18 gói thầu không thông báo mời thầu