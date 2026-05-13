Tây Ninh: Công ty Lê Minh Sang trúng thầu liên tiếp tại xã Mỹ Lộc

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/04/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) đã phê duyệt cho Công ty Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc đang thu hút sự chú ý khi các gói thầu xây lắp quan trọng liên tiếp về tay một nhà thầu "quen mặt" là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang (sau đây gọi tắt là Công ty Lê Minh Sang). Đáng chú ý, diễn biến tại các buổi mở thầu cho thấy những dấu hiệu cần làm rõ về tính cạnh tranh khi đối thủ bị loại ở những lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc trúng thầu sát giá dự toán.

Trúng thầu liên tiếp trong hai ngày

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/04/2026, ông Bạch Phạm Minh Huy – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc đã ký Quyết định số 112/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Lộc Trung. Đơn vị trúng thầu là Công ty Lê Minh Sang (MST: 1101920206) với giá trúng thầu là 3.479.479.000 đồng (giá dự toán gói thầu 3.552.123.000 đồng). Tại gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách khoảng 72 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2,04%.

Quyết định số 112/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một ngày sau, vào ngày 09/04/2026, ông Bạch Phạm Minh Huy tiếp tục ký Quyết định số 113/QĐ-PKT phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu xây dựng công trình Đường Cầu Thầy Cai - đường Tây Bắc. Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.367.677.000 đồng so với giá gói thầu 2.443.303.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này cũng chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 3,1%.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh: Đối thủ bị loại "ngỡ ngàng"

Đi sâu vào phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này, dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất. Tại gói thầu Nhà văn hóa ấp Lộc Trung (mã TBMT: IB2600096147), có 2 nhà thầu tham gia là Công ty Lê Minh Sang và Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát. Tuy nhiên, Công ty Sang Tiến Phát đã bị loại ngay từ khâu đánh giá về kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu không cung cấp đủ tài liệu chứng minh nguồn vật liệu hợp pháp cho công trình. Việc đối thủ bị loại ở khâu kỹ thuật đã giúp Công ty Lê Minh Sang trúng thầu mà không gặp phải sự cạnh tranh về giá.

Tại gói thầu Đường Cầu Thầy Cai, kịch bản tương tự cũng lặp lại khi chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ. Đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Huy tuy vượt qua bước kỹ thuật nhưng lại có giá dự thầu cao hơn, xếp hạng thứ 2 và nhường bước cho Công ty Lê Minh Sang.

Chân dung nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang: (MSDN: vn1101920206), có địa chỉ tại Số 8, Đường Số 1A, Khu Dân Cư An Phú Tây, Xã Bình Chánh, TP HCM, được thành lập năm 2019 do ông Lê Minh Sang là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 48 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 4 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 57.776.290.075 đồng.

Ngoài 2 gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì doanh nghiệp này còn trúng gói xây dựng do ban Quản lý Dự án xã Mỹ Lộc, trị giá 12.037.598.000 đồng (tháng 04/2026). Cũng trong tháng 04/2026 nhà thầu này còn trúng gói Xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây, trị giá 1.736.763.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh và minh bạch. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu sát giá tại một địa phương, trong khi các đối thủ thường xuyên bị loại bởi các lỗi kỹ thuật cần được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Trong đấu thầu qua mạng, các lỗi như 'không chứng minh được nguồn vật liệu' dẫn đến loại nhà thầu cần được xem xét kỹ xem tiêu chí trong HSMT có gây hạn chế cạnh tranh hay không. Khi tính cạnh tranh bị hạn chế, mục tiêu tối ưu hóa vốn ngân sách sẽ khó đạt được".