Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Công ty Lê Minh Sang trúng thầu liên tiếp tại xã Mỹ Lộc

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/04/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) đã phê duyệt cho Công ty Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hà Linh

Hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc đang thu hút sự chú ý khi các gói thầu xây lắp quan trọng liên tiếp về tay một nhà thầu "quen mặt" là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang (sau đây gọi tắt là Công ty Lê Minh Sang). Đáng chú ý, diễn biến tại các buổi mở thầu cho thấy những dấu hiệu cần làm rõ về tính cạnh tranh khi đối thủ bị loại ở những lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc trúng thầu sát giá dự toán.

Trúng thầu liên tiếp trong hai ngày

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/04/2026, ông Bạch Phạm Minh Huy – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc đã ký Quyết định số 112/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Lộc Trung. Đơn vị trúng thầu là Công ty Lê Minh Sang (MST: 1101920206) với giá trúng thầu là 3.479.479.000 đồng (giá dự toán gói thầu 3.552.123.000 đồng). Tại gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách khoảng 72 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2,04%.

Quyết định số 112/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một ngày sau, vào ngày 09/04/2026, ông Bạch Phạm Minh Huy tiếp tục ký Quyết định số 113/QĐ-PKT phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu xây dựng công trình Đường Cầu Thầy Cai - đường Tây Bắc. Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.367.677.000 đồng so với giá gói thầu 2.443.303.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này cũng chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 3,1%.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh: Đối thủ bị loại "ngỡ ngàng"

Đi sâu vào phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này, dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất. Tại gói thầu Nhà văn hóa ấp Lộc Trung (mã TBMT: IB2600096147), có 2 nhà thầu tham gia là Công ty Lê Minh Sang và Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát. Tuy nhiên, Công ty Sang Tiến Phát đã bị loại ngay từ khâu đánh giá về kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu không cung cấp đủ tài liệu chứng minh nguồn vật liệu hợp pháp cho công trình. Việc đối thủ bị loại ở khâu kỹ thuật đã giúp Công ty Lê Minh Sang trúng thầu mà không gặp phải sự cạnh tranh về giá.

Tại gói thầu Đường Cầu Thầy Cai, kịch bản tương tự cũng lặp lại khi chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ. Đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Huy tuy vượt qua bước kỹ thuật nhưng lại có giá dự thầu cao hơn, xếp hạng thứ 2 và nhường bước cho Công ty Lê Minh Sang.

Chân dung nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Minh Sang: (MSDN: vn1101920206), có địa chỉ tại Số 8, Đường Số 1A, Khu Dân Cư An Phú Tây, Xã Bình Chánh, TP HCM, được thành lập năm 2019 do ông Lê Minh Sang là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 48 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 4 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 57.776.290.075 đồng.

Ngoài 2 gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì doanh nghiệp này còn trúng gói xây dựng do ban Quản lý Dự án xã Mỹ Lộc, trị giá 12.037.598.000 đồng (tháng 04/2026). Cũng trong tháng 04/2026 nhà thầu này còn trúng gói Xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây, trị giá 1.736.763.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh và minh bạch. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu sát giá tại một địa phương, trong khi các đối thủ thường xuyên bị loại bởi các lỗi kỹ thuật cần được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Trong đấu thầu qua mạng, các lỗi như 'không chứng minh được nguồn vật liệu' dẫn đến loại nhà thầu cần được xem xét kỹ xem tiêu chí trong HSMT có gây hạn chế cạnh tranh hay không. Khi tính cạnh tranh bị hạn chế, mục tiêu tối ưu hóa vốn ngân sách sẽ khó đạt được".

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Gói thầu giao thông 7,7 tỷ ở Đơn Dương: Loại 4 đối thủ, tiết kiệm 646 triệu

Bốn nhà thầu "ngã ngựa" tại gói thầu đường R'Lơm xã Đơn Dương, ngân sách tiết kiệm hơn 646 triệu đồng nhờ đấu thầu rộng rãi.

Đầu tư công, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, luôn đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các địa phương. Để những dòng vốn từ ngân sách nhà nước thực sự phát huy hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí hay thất thoát, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đấu thầu là yêu cầu mang tính sống còn. Nguyên tắc cốt lõi của mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu luôn xoay quanh 5 tiêu chí tối thượng: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

Thực tiễn triển khai Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc công trình Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn R'Lơm tại xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) vừa qua là một bức tranh sinh động, phản ánh rõ nét tinh thần thượng tôn pháp luật và hiệu quả thiết thực của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Tiết kiệm gần 237 triệu, gói thầu tại xã Hưng Mỹ bóc trần lỗi nhân sự

Liên danh Nam Bộ - Nguyễn Mai trúng thầu dự án kênh Tân Tạo tại xã Hưng Mỹ (Cà Mau) với gần 237 triệu tiết kiệm ngân sách. Đối thủ ngã ngựa vì lỗi nhân sự.

Theo các tài liệu và hồ sơ trích xuất hợp pháp mà Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận được, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường Bờ Đông kênh Tân Tạo là một dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt dự án, công trình này sử dụng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ được giao trọng trách làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức mời thầu gói thầu số 05 với giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.085.090.000 đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân dọc tuyến kênh Tân Tạo.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, cuộc thầu đã chính thức đóng/mở thầu vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 09/04/2026. Trích xuất Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Dù số lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp vào không nhiều, nhưng quá trình đánh giá lại diễn ra vô cùng cẩn trọng, nghiêm ngặt dưới lăng kính của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM. Chính sự kỹ lưỡng trong khâu chấm thầu này đã giúp chủ đầu tư đưa ra một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thuyết phục, đồng thời vạch trần lỗi nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.

Công ty Quảng cáo Thanh Sơn trúng gói thầu đèn trang trí tại xã Bến Lức

Dù đã thực hiện gia hạn thời gian đóng thầu, gói thầu trang trí đô thị tại xã Bến Lức vẫn chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị dự thầu và trúng thầu 

Trưởng phòng Kinh tế xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Lắp đặt đèn trang trí, đèn nghệ thuật trên địa bàn xã năm 2026. Đây là gói thầu quan trọng nhằm chỉnh trang bộ mặt địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định mới từ ngày 01/07/2025.

Theo hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) mã số IB2600125898, gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án nêu trên có giá dự toán 1,872 tỷ đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2026, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

