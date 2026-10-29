Thương hiệu xa xỉ lấn sân sang ngành hàng chăm sóc thú cưng

Ngành công nghiệp làm đẹp và hàng hiệu xa xỉ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ khi mở rộng phân khúc khách hàng sang các chú cún cưng.
Thực tế ghi nhận sự xuất hiện liên tục của các dòng sản phẩm làm đẹp cao cấp dành riêng cho thú cưng.
Trước đó, các tên tuổi lừng lẫy như Kiehl's hay Dolce & Gabbana với dòng nước hoa Fefé cũng đã tiên phong đặt chân vào phân khúc này, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt từ các phụ kiện thời trang thuần túy như túi xách hay vòng cổ sang các nhu cầu chăm sóc vệ sinh, da và lông hàng ngày. Động lực đằng sau làn sóng này đến từ sự gia tăng chi tiêu vượt bậc của người tiêu dùng đối với thú cưng.
Tại các thị trường lớn như Trung Quốc, thú cưng đang hiện diện ngày càng sâu vào đời sống tinh thần của con người thông qua các kỳ nghỉ, buổi chụp ảnh hay tiệc sinh nhật. Đối tượng khách hàng cốt lõi thúc đẩy xu hướng này được giới tiếp thị gọi là "DINKWAD" - những cặp đôi có hai nguồn thu nhập, không sinh con và nuôi chó. Họ có xu hướng mua sắm các sản phẩm cao cấp cho thú cưng như một cách thể hiện lối sống, gu thẩm mỹ và phong cách sống của chính bản thân.
Bên cạnh yếu tố chiều chuộng vật nuôi, các thương hiệu làm đẹp đã tinh tế áp dụng mô hình kinh doanh quen thuộc: biến quá trình chăm sóc hàng ngày thành các nghi thức tận hưởng.
Tại Việt Nam, làn sóng "kinh tế thú cưng" cũng đang bùng nổ mạnh mẽ và nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Sự gia tăng đáng kể về giá trị đơn hàng trung bình trên các nền tảng thương mại điện tử cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hệ thống chuỗi chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp cho thấy Việt Nam đang là thị trường vô cùng tiềm năng để các thương hiệu cao cấp vươn vòi tới.
Dù các sản phẩm thú cưng cao cấp - như chai dầu gội giá 200 Nhân dân tệ của Jo Malone đang ghi nhận sức mua rất tốt trên các nền tảng thương mại điện tử, thách thức dài hạn vẫn còn ở phía trước. Việc phân khúc làm đẹp cho thú cưng có thực sự trở thành một trụ cột kinh doanh bền vững hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ chân khách hàng. Các thương hiệu cần chứng minh được giá trị thực sự và độ an toàn của sản phẩm để chủ nuôi tiếp tục tái mua sau khi cảm giác mới lạ ban đầu qua đi.