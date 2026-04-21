'Thung lũng cầu vồng' đẹp mê hoặc ở Argentina

Ẩn mình ở phía Bắc Argentina, Quebrada de Humahuaca gây choáng ngợp với những dãy núi rực rỡ như bảng màu khổng lồ của thiên nhiên.

T.B (tổng hợp)

Quebrada de Humahuaca là thung lũng dài hơn 150 km nằm ở phía Bắc Argentina, thuộc tỉnh Jujuy. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2003 nhờ giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Từ hàng nghìn năm trước, thung lũng này đã là tuyến giao thương quan trọng, nơi các nền văn minh bản địa, đặc biệt là đế chế Inca Empire, từng để lại dấu ấn sâu đậm.

Ảnh: civitatis.

Điều khiến Quebrada de Humahuaca trở nên khác biệt chính là vẻ đẹp địa chất ngoạn mục. Những dãy núi nơi đây không chỉ cao và hùng vĩ mà còn mang màu sắc rực rỡ như một bảng pha màu khổng lồ của thiên nhiên. Nổi tiếng nhất là ngọn đồi “bảy sắc cầu vồng” Cerro de los Siete Colores, nơi các lớp trầm tích qua hàng triệu năm đã tạo nên những dải màu đỏ, cam, vàng, xanh lá và tím xếp chồng lên nhau. Mỗi màu sắc là một chương trong lịch sử địa chất của Trái đất, được phơi bày rõ ràng trước mắt du khách.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, thung lũng này còn là không gian sống động của văn hóa bản địa. Các thị trấn nhỏ như Purmamarca hay Tilcara vẫn giữ được kiến trúc truyền thống với tường đất, mái ngói thấp và quảng trường trung tâm. Người dân nơi đây duy trì nhiều phong tục cổ xưa, từ lễ hội tôn vinh Pachamama (Mẹ Đất) đến các chợ phiên đầy màu sắc với hàng thủ công và ẩm thực địa phương. Sự hòa quyện giữa con người và cảnh quan khiến Quebrada de Humahuaca không chỉ là nơi để ngắm nhìn mà còn để cảm nhận.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khí hậu khô và độ cao lớn tạo nên một bầu không khí trong trẻo, ánh sáng mạnh làm nổi bật từng đường nét của núi đá. Khi mặt trời thay đổi vị trí trong ngày, màu sắc của thung lũng cũng biến đổi theo, từ dịu nhẹ buổi sáng đến rực rỡ vào hoàng hôn. Chính sự biến ảo này khiến mỗi lần ghé thăm đều mang lại trải nghiệm khác biệt.

Ngày nay, Quebrada de Humahuaca không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là “bảo tàng sống” về lịch sử nhân loại và địa chất. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn giữ được nhịp điệu chậm rãi, như thể thời gian trôi qua nhẹ nhàng hơn. Có lẽ, chính điều đó đã khiến thung lũng này trở thành một trong những cảnh quan đáng nhớ nhất của Nam Mỹ.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
