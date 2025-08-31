Thực phẩm cần tránh để bảo vệ sức khỏe não bộ

Đôi khi chính những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn lại đang âm thầm phá hoại sức khỏe não bộ, làm giảm khả năng ghi nhớ, tư duy....

Trong các bữa ăn hàng ngày, chúng ta nên hạn chế một cách tối đa hoặc từ bỏ các thực phẩm không lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ não bộ.

Đồ uống có đường

Từ nước ngọt có gas, trà sữa đến các loại nước tăng lực… đều là “kẻ thù thầm lặng” của não bộ.

Theo Tiến sỹ Shrey Kumar Srivastav, Cố vấn cao cấp và Bác sỹ đa khoa tại Bệnh viện Sharda (Ấn Độ), các loại đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện khiến lượng đường huyết tăng vọt, dẫn đến tình trạng viêm và kháng insulin trong não - hai yếu tố làm suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer’s & Dementia (2017) cho thấy, những người uống nước ngọt hàng ngày có thể gặp tình trạng co rút não sớm hơn so với người ít sử dụng.

Lưu ý: Thay thế bằng nước lọc, nước ép trái cây nguyên chất hoặc các loại trà thảo mộc không đường sẽ tốt hơn cho não bộ.

Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ

Trong một nghiên cứu khoa học thực hiện tại Mỹ, những người có thói quen ăn nhiều đồ chiên rán đạt điểm đánh giá kém hơn người không có thói quen này trong các bài kiểm tra về khả năng ghi nhớ, chức năng não và điểm học tập.

Theo các nhà nghiên cứu, đồ ăn chiên rán có thể liên quan đến việc giảm kích thước mô não và chứng viêm não. Đây thực sự là một thực phẩm có hại cho não bộ.

Nên hạn chế tối thiểu việc tiêu thụ những thực phẩm không tốt cho não. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Các loại đồ ăn nhanh, chế biến sẵn

Trong xã hội hiện đại, con người có ít thời gian để nấu ăn hơn nên có xu hướng tiêu thụ đồ ăn nhanh nhiều hơn. Gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, thịt xông khói, đồ ăn hộp,… đều là các sản phẩm có hàm lượng chất béo bão hòa, muối và chất bảo quản cao. Đây là thủ phạm gây bệnh Alzheimer, cao huyết áp, giảm khả năng tập trung, giảm máu lên não.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Neurology năm 2020 cũng có biết những nhóm đối tượng ăn đồ ăn chế biến thường xuyên có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn. Đây là những thực phẩm không tốt cho não bạn cần tránh.

Rượu bia và các loại đồ uống nồng độ cồn cao khác

Dù ở bất cứ độ tuổi nào, nếu uống quá nhiều rượu, bia và các đồ uống nhiều cồn khác có thể làm suy giảm chức năng não. Thành phần chính trong các loại đồ uống này là cồn. Cồn tác động vào não bộ, gây giảm trí nhớ, rối loạn tư duy, rối loạn cảm xúc và hành động. Nó cũng tác động mạnh mẽ đến tâm thần và có thể là nguyên nhân của chứng rối loạn tâm thần. Rượu ảnh hưởng đến hệ thần kinh nghiêm trọng!

Các loại thực phẩm nhiều chất ngọt nhân tạo

Các nhà khoa học cho biết, người tiêu thụ nhiều các loại thực phẩm chứa nhiều chất tạo ngọt nhân tạo có khối lượng não tổng thể nhỏ hơn, hồi hải mã nhỏ hơn đáng kể. Đây là phần não có vai trò quan trọng đối trí nhớ và khả năng tiếp nhận kiến thức.

Một nghiên cứu năm được đăng trên tạp chí Stroke vào năm 2017 chỉ ra rằng những người uống soda mỗi ngày có nguy cơ mất trí nhớ hoặc đột quỵ cao gấp 3 lần những người không có thói quen này.

Các loại tinh bột tinh chế

Tinh bột tinh chế gồm bánh mì trắng, gạo trắng, bún trắng, phở trắng,… Chúng thường chứa chỉ số đường huyết cao. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Các loại tinh bột nguyên cám vừa tốt cho tiêu hóa, vừa tốt cho đường huyết, vừa tốt cho não bộ.

Các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao

Nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy những người có hàm lượng thủy ngân trong máu cao bị giảm đến 5% khả năng nhận thức. Vì vậy, trong các bữa ăn hàng ngày, chúng ta cũng nên tránh các loại cá “ngậm” thủy ngân nhiều nhất. Các loại cá lớn ở biển như cá ngừ, cá kiếm, cá thu vua thường chứa hàm lượng thủy ngân cao.

Ảnh minh hoạ/Internet

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa

Các đồ ăn chứa nhiều chất béo chuyển hóa như bánh quy, pizza, bánh ngọt. Chất béo chuyển hóa có thể gây teo não, giảm khả năng dẫn truyền các tín hiệu thần kinh và tăng nguy cơ viêm não. Bạn không nhất thiết phải loại bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi chế độ ăn của mình nhưng không nên tiêu thụ quá 0,5 gram/ngày.

Thực phẩm chứa nhiều gluten

Các nghiên cứu cho thấy những người loại bỏ gluten trong chế độ ăn có thể giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Họ cũng cải thiện đáng kể khả năng suy nghĩ, có thể giảm cân và cơ thể khỏe mạnh hơn. Vì thế, đây cũng là những thực phẩm không tốt cho não mà chúng ta nên hết sức hạn chế. Có thể kể đến những thực phẩm chứa nhiều gluten nhất như kẹo dẻo, bánh ngọt, bánh mặn, ngũ cốc tổng hợp…

Các thực phẩm không tốt cho não hầu hết đều không tốt cho sức khỏe tổng thể. Ngoài sử dụng những thực phẩm bổ não thì chúng ta cần nghỉ ngơi hợp lý, thư giãn tinh thần, tránh xa căng thẳng, loại bỏ khỏi thực đơn những thực phẩm không tốt cho não cũng là cách để bạn chăm sóc não bộ của mình.