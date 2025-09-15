Hà Nội

Giải mã

Thực hư bức ảnh 'núi rùa' gây sốt mạng xã hội toàn cầu

Bức ảnh ngọn núi có hình dáng giống đầu rùa khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua khiến nhiều người tò mò về nguồn gốc thật sự của khung cảnh kỳ lạ này.

Theo Đan Châu/Znews

Những ngày gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ bức ảnh một ngọn núi có hình dáng giống đầu rùa khổng lồ, khẳng định "đây là cảnh quan có thật". Tuy nhiên, các tổ chức kiểm chứng thông tin quốc tế xác định bức ảnh này là sản phẩm chỉnh sửa kỹ thuật số.

Theo Snopes (trang kiểm chứng thông tin uy tín), bức ảnh ban đầu xuất hiện trên các trang tạo meme sau đó lan truyền rộng rãi qua Facebook, Instagram, TikTok cùng nhiều blog nước ngoài. Nhiều bài đăng thậm chí gắn địa điểm giả như "một cái cây ở Campuchia" hay "ngọn núi ở đâu đó châu Á", khiến cộng đồng mạng thêm phần tin tưởng.

Thực tế, bức ảnh được tạo ra từ 2 nguồn khác nhau. Phần nền với hồ nước và dãy núi phía xa lấy từ ảnh chụp đảo Wild Goose trong vườn quốc gia Glacier (Montana, Mỹ) do nhiếp ảnh gia Jacob Frank của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ chụp năm 2015.

Trong khi đó, phần "núi rùa" là hình ảnh Công viên Tiểu bang Pilot Mountain ở bang North Carolina, vốn được đăng tải trên trang chia sẻ ảnh miễn phí Pixabay.

Khi phóng to chi tiết, có thể thấy hàng cây ở tiền cảnh hoàn toàn trùng khớp, kể cả cây thưa cành cong đặc trưng ở giữa khung hình. Các chi tiết như mắt, mũi và miệng của "con rùa" được thêm vào bằng kỹ thuật chỉnh sửa ảnh.

Chất lượng ảnh khá thấp khiến các chi tiết như phần sườn núi hay "lỗ mũi" của con rùa bị nhòe, khó nhận ra sự giả mạo.

"Một bức ảnh độ phân giải thấp thường giúp che giấu dấu vết chỉnh sửa", trang công nghệ Digital Trends nhận định.

Snopes đã đối chiếu và chỉ ra sự trùng khớp giữa các chi tiết trong bức ảnh "núi rùa" với 2 bức gốc nói trên. Kết quả cho thấy toàn bộ tác phẩm chỉ là ảnh ghép.

Trước đó, vào năm 2022, hãng tin Australian Associated Press cũng đã bác bỏ tính xác thực của bức ảnh này.

Dù được chứng minh là giả, "núi rùa" vẫn nhiều lần tái xuất trên mạng xã hội từ 2019 đến nay, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Đỉnh núi Trung Quốc kỳ ảo trông như một con rùa khổng lồ đang ngẩng đầu hướng lên bầu trời. Ảnh: China Daily.

Đỉnh núi Trung Quốc kỳ ảo trông như một con rùa khổng lồ đang ngẩng đầu hướng lên bầu trời. Ảnh: China Daily.

Trên thực tế, thế giới có những ngọn núi tự nhiên gợi hình dáng con rùa, như Macheng Tortoise Mountain ở Trung Quốc, nhưng không có ngọn nào giống hệt như bức ảnh trong meme.

