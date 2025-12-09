Thủ tướng yêu cầu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải nhấn mạnh như trên khi chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo, sáng 9/12.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất,…đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển. Ảnh: VGP

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn). Đến ngày 19/8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn).

Dự kiến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc (gồm 3.188 km tuyến chính và 325 km đường dẫn); đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật. Từ năm 2021-2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài 1.586,5 km, riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456 km.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương sự vào cuộc, chủ động, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kỹ sư, người lao động trên công trường, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ. Thủ tướng cũng cảm ơn sự đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong triển khai các dự án, công trình.

Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, tạo không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới cho đất nước và các vùng, các địa phương...

Thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày, Thủ tướng yêu cầu với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Các chủ thể liên quan tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường các dự án; giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm, những người làm không tốt và khen thưởng, động viên những người làm tốt, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân đã lăn lộn trên công trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, thậm chí có cả hy sinh vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

Các chủ thể liên quan tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong triển khai các dự án với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", vì lợi ích chung. Lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ triển khai tất cả các dự án trên cả nước có nhu cầu hỗ trợ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum; đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình. Các địa phương căn cứ mốc tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định liên quan về lựa chọn nhà thầu để quyết định chỉ định thầu, đáp ứng tiến độ đề ra.

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc trong triển khai, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ ý kiến, dự thảo Thông báo kết luận bảo đảm 6 "rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm để tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng.