Roscosmos gửi tặng 'bó hoa vũ trụ' tuyệt đẹp tới phụ nữ dịp 8/3

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos) đã gửi lời chúc đặc biệt tới những người phụ nữ bằng “bó hoa” từ vũ trụ.

Theo trang Gazeta.ru, ngay trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Roscosmos đã gửi lời chúc mừng tới những người phụ nữ bằng loạt ảnh các tinh vân trong vũ trụ có hình dạng giống như những bông hoa rực rỡ, được ghi lại từ khoảng cách hàng nghìn năm ánh sáng.

Bộ ảnh ấn tượng được đăng tải trên kênh Telegram của Roscosmos, được xem như “bó hoa vũ trụ” gửi tặng những người phụ nữ nhân ngày lễ đặc biệt.

Tinh vân Rosette. Ảnh: Telegram/Roscosmos.

Các tinh vân trong vũ trụ có hình dạng giống như những bông hoa rực rỡ. Ảnh: Roscosmos.

Các tinh vân được ghi lại trong loạt ảnh được ví như những nhà kính sao khổng lồ nằm rải rác cách Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng. Trong số đó có tinh vân hoa Tulip, Rosette, Trái tim,...

Theo các nhà khoa học, những “bông hoa vũ trụ” này hình thành dưới tác động của bức xạ từ các ngôi sao trẻ có nhiệt độ cao, khiến khí hydro phát sáng với sắc hồng rực rỡ. Bên trong "bông hoa" này, các ngôi sao mới đang tích cực được hình thành.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và những người yêu thiên văn, bởi nó kết hợp giữa khoa học vũ trụ và thông điệp chúc mừng ngày lễ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3