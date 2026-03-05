Hà Nội

Chính trị

Quảng Ngãi có hơn 73.000 lượt dự thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử

Hơn 73.000 người tham gia, nâng cao nhận thức về bầu cử, góp phần chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại Quảng Ngãi.

Tuệ Minh

Ngày 26/02/2026, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành báo cáo tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” trên địa bàn tỉnh.

Sau 02 tuần triển khai (từ 19/01 đến 02/02/2026), cuộc thi đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

z7589901964720-0b0f7e9c6c08602079af63274bf32530.jpg
z7589901930008-8014665191a207d72c3bd4db79ab8ba6.jpg
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc thi.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, cuộc thi đã ghi nhận những kết quả hết sức khả quan, với tổng số bài dự thi là 73.108. Về chất lượng bài thi, có 3.953 bài thi trả lời đúng từ 25 câu trở lên, trong đó 27 người đạt điểm tuyệt đối (30/30 câu) và 114 người đạt 29/30 câu.

Lực lượng tham gia đông đảo nhất là khối công chức, viên chức chính quyền dẫn đầu với 27.284 bài dự thi. Xã Thọ Phong là là địa phương tích cực tiêu biểu với số lượng bài dự thi cao nhất tỉnh với 4.992 bài.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh: "Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng infographic, banner và truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook đã giúp kiến thức về bầu cử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân".

z7589922062278-399c9f13ab24f857a5ecb937201e155a.jpg
Hơn 73.000 lượt tham gia cuộc thi cho thấy sự quan tâm của cử tri, người dân Quảng Ngãi đối với cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thu Thủy, nội dung bộ đề thi gồm 120 câu hỏi được xây dựng khoa học, bám sát các quy định pháp luật về bầu cử, giúp người dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Dựa trên kết quả rà soát và xác minh kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã quyết định công nhận giải thưởng cho 36 cá nhân, bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Đồng thời, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát động và triển khai cuộc thi cũng đã được biểu dương.

Sự thành công của cuộc thi không chỉ dừng lại ở những con số mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông qua cuộc thi, các quy định của pháp luật về bầu cử đã được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân; về tiêu chuẩn đại biểu; về trình tự, thủ tục bầu cử theo quy định của pháp luật.

>> Mời quý độc giả xem video: Tỉnh Bắc Ninh đảm bảo tiến độ, đúng quy trình bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Nguồn: BTV.
