Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đồi E2.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích đồi E2 (tỉnh Điện Biên).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng tháng 6/2025. Tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng do TP HCM hỗ trợ.

Công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, có diện tích 160m2, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm, linh thiêng.

Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ "nhất", kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên. Tại nhà tưởng niệm, đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở di tích đồi E2. Ảnh: TTXVN

Đồng thời bày tỏ Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đời đời ghi nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự hy sinh bất tử của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên lịch sử...

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 dâng hương, dâng hoa. Tại đây đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.