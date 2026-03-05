Hơn 12.000 công dân Việt Nam ở Trung Đông 'cơ bản ổn định'

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cho đến nay tình hình cộng đồng người Việt ở Trung Đông cơ bản ổn định.

Chiều 5/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và phương án bảo hộ, sơ tán công dân về nước.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, có hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này. Đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực này là cơ bản ổn định và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột.

Trước tình hình xung đột hiện nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại sở tại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao cũng làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có những công dân đi du lịch, quá cảnh, đoàn công tác bị hủy chuyến bay ở khu vực do không phận bị đóng và phát khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn, cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân Việt Nam hãy liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ.

+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com.

+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber)

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com