Thu hồi và tiêu hủy Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ, thu hồi sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt do vi phạm về chất lượng, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Ngày 19/5/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 1840/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml. Trên nhãn ghi: Số lô 04, NSX 15/09/20235, HSD 15/9/2028, Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh), Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 22C đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 22C đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất.

Ảnh minh họa/nguồn Internet

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6/2026.

Công văn số 1840/QLD-MP của Cục quản lý Dược về việc thu hồi Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum - Tuýp 100ml. Ảnh chụp màn hình

Cục đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml không đáp ứng quy định.

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/7/2026.