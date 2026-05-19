Thu hồi và tiêu hủy Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ, thu hồi sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt do vi phạm về chất lượng, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Ngày 19/5/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 1840/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml. Trên nhãn ghi: Số lô 04, NSX 15/09/20235, HSD 15/9/2028, Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh), Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 22C đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 22C đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6/2026.

Công văn số 1840/QLD-MP của Cục quản lý Dược về việc thu hồi Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum - Tuýp 100ml. Ảnh chụp màn hình

Cục đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml không đáp ứng quy định.

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/7/2026.

268 sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam bị thu hồi

Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hàng trăm sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam do không tuân thủ quy định về tiêu chuẩn sản xuất.

A.Q.P Việt Nam không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 268 sản phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam, địa chỉ nhà máy sản xuất mỹ phẩm: Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (cũ), Thành phố Hà Nội.

Vụ thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, Pharmedic lên tiếng

Pharmedic cho biết, đang phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích nguyên nhân sự cố nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng.

Sau khi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3, trên trang web của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (https://www.pharmedic.com.vn) đã có thông báo lên tiếng về vụ việc.

Theo thông báo từ Công ty Pharmedic, ngày 11/5, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 291/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Natri clorid 0,9% chai 10 ml của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, công ty khẳng định quyết định chỉ áp dụng đối với một lô sản phẩm có số lô 10370725.

Vi phạm chất lượng, lô thuốc nhỏ mắt của Pharmedic bị thu hồi, Luật sư nói gì

Theo luật sư, Pharmedic có thể bị xử phạt hành chính từ 40- 60 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3.

Lô thuốc Natri clorid 0,9% vi phạm mức độ 3

Thực hiện chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngày 14/5 Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu thu hồi trên toàn địa bàn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

