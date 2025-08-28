Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa – Hộp 1 tuýp 5g

Cục Quản lý Dược vừa ban hành thông báo yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa – Hộp 1 tuýp 5g của Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh.

Bình Nguyên

Ngày 27/8/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2488/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn của Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa – Hộp 1 tuýp 5g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận PCB 002220/20/CBMP-HCM, số lô 0010724, NSX 160724, HD 160727. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (địa chỉ: Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP HCM, nay là số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

1-9683.jpg
Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi là nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố. Cụ thể sử dụng các cụm từ “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong… đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế TP Hà Nội lấy mẫu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Nam An (địa chỉ: Quầy 342, tầng 3 Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu, tòa nhà 24 T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà Nội) để kiểm tra.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

1-4266.jpg
Sản phẩm Kem bôi Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g/ Ảnh thefaceholic.com

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy lô sản phẩm; Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/9/2025.

Rà soát nội dung ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/9/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

2.jpg
Sản phẩm Kem bôi Sofpaifa do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường/Ảnh thefaceholic.com

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g không đáp ứng quy định; Kiểm tra công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/10/2025.

#vi phạm về ghi nhãn #lô sản phẩm Sofpaifa #Thu hồi trên toàn quốc #Công ty CP thương mại dược phẩm Quang Minh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml của Công ty Cổ phần Ellie.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2420/QLD-MP ngày 21/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml.

Lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase của Công ty Nam Đồng

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg) do không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan.

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), SĐK VN-19810-16, số lô sản xuất D1072, ngày sản xuất 11/2023, hạn dùng 11/2026.

Thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg) do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản số 2399/QLD-MP ngày 19/8 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer – hộp 1 tuýp 10g.

Sản phẩm trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 15527/23/CBMP-HN, số lô 071124, NSX 071124, HSD 071127. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Fobelife (địa chỉ: 137/1A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới