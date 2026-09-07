Thủ đoạn 'vẽ bệnh', cưỡng ép bệnh nhân tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, lo sợ để cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền.

Tối 7/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Trốn thuế, liên quan Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ ở số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, TP Hải Phòng. Trong đó có 5 người quốc tịch Trung Quốc.

5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bị khởi tố.

Tài liệu điều tra, Phòng khám Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong được thành lập từ tháng 3/2017, do Lin Wei Min (tức Lâm, 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là chủ đầu tư.

Lin Wei Min thuê Vũ Trọng Tiền (35 tuổi) đứng tên giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong và thuê Trần Thị Thu Hương (44 tuổi) làm Phó Giám đốc.

Khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh (chủ yếu là các bệnh về nam khoa, phụ khoa) sẽ lên các trang mạng xã hội tìm hiểu và liên hệ đến phòng khám Phượng Đỏ qua Website https://phongkhamphuongdo.vn/.

Sau khi được các nhân viên tư vấn qua điện thoại, chat... người bệnh sẽ đến phòng khám tại địa chỉ số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng để khám bệnh, xét nghiệm và thực hiện “thủ thuật” y tế.

Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của bản thân để cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp” có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn.

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng về sức khoẻ của người bệnh, biến hoạt động khám chữa bệnh thành công cụ gây sức ép về kinh tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường An Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra được thực hiện khách quan, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế; trong đó có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc.

Phòng khám Phượng đỏ

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân khi đến khám chữa bệnh cần yêu cầu cơ quan y tế cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, chi phí dịch vụ, thận trọng trước những yêu cầu thanh toán bất thường hoặc việc gây áp lực phải thực hiện ngay các thủ thuật, gói dịch vụ có giá trị cao.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai đã từng khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ và nhận thấy có dấu hiệu bị ép buộc, đe doạ, gây hoang mang về tình trạng bệnh để phải trả thêm tiền hoặc buộc phải chuyển sang gói dịch vụ khác có chi phí cao bất thường; chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: Số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng (qua Điều tra viên Hà Hải Hưng, số điện thoại: 0934269664) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra làm rõ vụ án.

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