Đấu súng trong trung tâm thương mại ở Mỹ, 6 người thương vong

Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ đấu súng xảy ra tại khu ẩm thực bên trong một trung tâm thương mại ở bang Louisiana, Mỹ, hôm 23/4 (giờ địa phương).

"Vụ đấu súng tại Trung tâm thương mại Mall of Louisiana ở thành phố Baton Rouge bắt đầu vào khoảng 13h30 khi hai nhóm người tranh cãi trong khu ẩm thực rồi nổ súng vào nhau. Đây không phải một vụ tấn công ngẫu nhiên", giới chức cho biết.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng tại trung tâm thương mại Mall of Louisiana ở Baton Rouge, Louisiana, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Matthew Hinton.

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng. 3 học sinh cuối cấp của Trường Trung học Ascension Episcopal nằm trong số các nạn nhân, theo một bài đăng trên Facebook của lãnh đạo Lafayette, bà Monique Blanco Boulet.

Cảnh sát trưởng TJ Morse cho biết, 5 người đã bị bắt giữ và hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

"Chúng tôi vô cùng đau lòng trước vụ bạo lực vô nghĩa tại Mall of Louisiana ở Baton Rouge. Đây là cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, và thật không may, những nạn nhân vô tội đã bị vạ lây", Cảnh sát trưởng TJ Morse phát biểu tại cuộc họp báo.

Rachel Delcambre, người phát ngôn của trường học, thông tin qua email rằng nhà trường sẽ không cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này.

Ban đầu, nhà chức trách cho biết thêm có thể có tới 10 người bị thương, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số này. Cảnh sát cũng chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng tại trung tâm thương mại ở thủ phủ Louisiana này. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ vào năm 2025

Nguồn video: VTV
Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng. 

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

