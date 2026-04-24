Đấu súng trong trung tâm thương mại ở Mỹ, 6 người thương vong

Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Mỹ.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ đấu súng xảy ra tại khu ẩm thực bên trong một trung tâm thương mại ở bang Louisiana, Mỹ, hôm 23/4 (giờ địa phương).

"Vụ đấu súng tại Trung tâm thương mại Mall of Louisiana ở thành phố Baton Rouge bắt đầu vào khoảng 13h30 khi hai nhóm người tranh cãi trong khu ẩm thực rồi nổ súng vào nhau. Đây không phải một vụ tấn công ngẫu nhiên", giới chức cho biết.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng tại trung tâm thương mại Mall of Louisiana ở Baton Rouge, Louisiana, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Matthew Hinton.

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng. 3 học sinh cuối cấp của Trường Trung học Ascension Episcopal nằm trong số các nạn nhân, theo một bài đăng trên Facebook của lãnh đạo Lafayette, bà Monique Blanco Boulet.

Cảnh sát trưởng TJ Morse cho biết, 5 người đã bị bắt giữ và hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

"Chúng tôi vô cùng đau lòng trước vụ bạo lực vô nghĩa tại Mall of Louisiana ở Baton Rouge. Đây là cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, và thật không may, những nạn nhân vô tội đã bị vạ lây", Cảnh sát trưởng TJ Morse phát biểu tại cuộc họp báo.

Rachel Delcambre, người phát ngôn của trường học, thông tin qua email rằng nhà trường sẽ không cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này.

Ban đầu, nhà chức trách cho biết thêm có thể có tới 10 người bị thương, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số này. Cảnh sát cũng chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng tại trung tâm thương mại ở thủ phủ Louisiana này. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

