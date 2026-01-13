Sét đánh khi đang trú mưa, 9 người tử vong

Sét đánh trúng một nhóm người nông dân đang trú mưa tại Ngoma, Rwanda, khiến 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo trang The New Times, vụ việc xảy ra tại khu vực Jarama, Ngoma, vào khoảng 17h30 chiều ngày 4/1 khi những người nông dân đang trú mưa.

"Các nạn nhân đang làm việc thì trời bắt đầu mưa lớn khiến họ phải tìm nơi trú ẩn gần đó. Không may, sét đánh trúng 15 người. 9 nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có 3 phụ nữ", Thống đốc tỉnh, Prudence Rubingisa, nói với The New Times vào tối 4/1.

Ảnh minh họa: COURTESY.

Rubingisa cho biết thêm, một số nông dân bị thương nhẹ đã được đưa đến Trung tâm Y tế Jarama, trong khi những người khác được chuyển đến Bệnh viện Ngoma để tiếp tục điều trị.

"Những người bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do mất người thân cũng đang được chăm sóc", ông Rubingisa nói.

Theo Thống đốc Prudence Rubingisa, vụ việc không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng hay tài sản.

Sau sự việc, Thống đốc kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn do Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (MINEMA) ban hành, đặc biệt là trong mùa mưa hiện nay.

"Mọi người nên tránh trú ẩn dưới cây khi trời mưa, không sử dụng điện thoại di động trong điều kiện thời tiết giông bão, đảm bảo các địa điểm tụ tập công cộng được trang bị cột chống sét và gia cố mái nhà đúng cách", ông Rubingisa cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ