Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Sét đánh khi đang trú mưa, 9 người tử vong

Sét đánh trúng một nhóm người nông dân đang trú mưa tại Ngoma, Rwanda, khiến 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

An An (Theo The New Times)

Theo trang The New Times, vụ việc xảy ra tại khu vực Jarama, Ngoma, vào khoảng 17h30 chiều ngày 4/1 khi những người nông dân đang trú mưa.

"Các nạn nhân đang làm việc thì trời bắt đầu mưa lớn khiến họ phải tìm nơi trú ẩn gần đó. Không may, sét đánh trúng 15 người. 9 nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có 3 phụ nữ", Thống đốc tỉnh, Prudence Rubingisa, nói với The New Times vào tối 4/1.

set.png
Ảnh minh họa: COURTESY.

Rubingisa cho biết thêm, một số nông dân bị thương nhẹ đã được đưa đến Trung tâm Y tế Jarama, trong khi những người khác được chuyển đến Bệnh viện Ngoma để tiếp tục điều trị.

"Những người bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do mất người thân cũng đang được chăm sóc", ông Rubingisa nói.

Theo Thống đốc Prudence Rubingisa, vụ việc không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng hay tài sản.

Sau sự việc, Thống đốc kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn do Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (MINEMA) ban hành, đặc biệt là trong mùa mưa hiện nay.

"Mọi người nên tránh trú ẩn dưới cây khi trời mưa, không sử dụng điện thoại di động trong điều kiện thời tiết giông bão, đảm bảo các địa điểm tụ tập công cộng được trang bị cột chống sét và gia cố mái nhà đúng cách", ông Rubingisa cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#Sét đánh gây tử vong #An toàn phòng tránh sét #Thảm họa thiên nhiên Rwanda #sét đánh khi đang trú mưa #sét đánh

Bài liên quan

Thế giới

Trên đường đi học về, 3 nữ sinh bị sét đánh tử vong

3 nữ sinh đã bị sét đánh tử vong thương tâm khi đang trên đường từ trường học về nhà tại làng Hondpiri, Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc 3 học sinh bị sét đánh tử vong khi đang trên đường về nhà từ trường học tại làng Hondpiri, Ranchi, Ấn Độ, xảy ra vào ngày 21/8.

"3 học sinh, trong độ tuổi từ 5 đến 12, đang trên đường về nhà từ trường ở Hondpiri vào khoảng 15 giờ chiều thì bị sét đánh. Các em ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong", cảnh sát Nageshwar Sahu nói với PTI.

Xem chi tiết

Thế giới

Đi hưởng tuần trăng mật, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Khi đang đi hưởng tuần trăng mật, người đàn ông 29 tuổi không may tử vong do bị sét đánh.

Theo People, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 20/6 tại bang Florida, Mỹ. Các nhà chức trách địa phương cho biết, khi đang đứng ở bãi biển New Smyrna, Jake Rosencranz, 29 tuổi đến từ Colorado, đã bị sét đánh trúng.

set1.png
Bãi biển New Smyrna, Florida. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Sét đánh khiến 4 học sinh bị thương nặng

Bốn học sinh bị thương nặng vì sét đánh ở thị trấn Hindupuram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, giữa lúc trời mưa bão.

Theo India Today ngày 10/6, sét đánh trúng một cây dừa ở Mothukapalli, Hindupuram, bang Andhra Pradesh, giữa trời mưa bão. Do đứng gần cây dừa khi đó, bốn học sinh là Rakesh, Vamsi, Tarun và Praneeth đã bị thương nặng.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Hindupuram và đang được điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới