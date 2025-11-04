Hà Nội

Xã hội

Thông tin sai sự thật về hoạt động tuyển sinh, giáo dục, chủ website bị phạt

Qua làm việc, anh T thừa nhận đã thành lập và đăng tải thông tin giới thiệu Học viện Aita là tổ chức giáo dục hàng đầu chuyên tuyển sinh, đào tạo trực tuyến.

Gia Đạt

Ngày 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt một chủ website đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động tuyển sinh, giáo dục.

3.png
Chủ website tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trang thông tin điện tử “Aita.edu.vn” đăng tải các thông tin giới thiệu về Học viện Đào tạo liên ngành Aita gây hiểu lầm cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, đào tạo trên không gian mạng. Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định anh B.D.T (SN 1990; trú tại: tỉnh Hưng Yên) là chủ thể đăng ký website “Aita.edu.vn”. Qua làm việc, anh T thừa nhận đã thành lập và đăng tải thông tin giới thiệu Học viện Aita là tổ chức giáo dục hàng đầu chuyên tuyển sinh, đào tạo trực tuyến.

Cơ quan Công an đã xác định Học viện đào tạo liên ngành Aita không phải là tổ chức giáo dục được Cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận. Việc đăng tải các thông tin không đúng sự thật liên quan đến tuyển sinh, đào tạo của Học viện Aita với mục đích tăng lượt tương tác, thu hút người có nhu cầu đăng ký.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với B.D.T về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật theo điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
