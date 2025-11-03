Hà Nội

Xã hội

Phóng xe 'thông' chốt, hai học sinh ở Cao Bằng bị xử phạt 17 triệu

Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng vừa xử phạt 2 học sinh 17 triệu đồng vì có nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Bảo Ngân

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cao Bằng) vừa lập biên bản, xử phạt đối với 2 học sinh có nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Video: Hai học sinh phóng xe "thông" chốt (Nguồn: Cục CSGT).

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km346+200, Quốc lộ 4A, thuộc xóm 2, xã Bảo Lạc, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện hai học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

cats-3571.jpg
Hai học sinh bị xử phạt 17 triệu đồng vì có nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Sau khi xác minh và mời làm việc, lực lượng chức năng xác định, hai học sinh là N.C.A (sinh năm 2008) chở H.N.G.B (sinh năm 2010), vi phạm các lỗi gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên là 17 triệu đồng.

