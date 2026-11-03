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Quân sự - Thế giới

Thông tin mới vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ

Theo một nhà điều tra liên bang, chiếc máy bay gặp nạn ở Florida (Mỹ) có thể đã bắt đầu vỡ trên không trước khi lao xuống đất và bốc cháy.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chiếc máy bay rơi xuống khu dân cư ở Greenacres, bang Florida, hôm 1/11 (giờ địa phương). Khói đen dày đặc bao trùm hiện trường vụ tai nạn và hầu như không còn gì sót lại của chiếc máy bay.

"Máy bay lao xuống theo chiều thẳng đứng, bốc cháy dữ dội, để lại một hố sâu trong khi mưa lớn trút xuống khu vực", nguồn tin cho hay.

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Chiếc máy bay bốc cháy sau khi rơi xuống ở Greenacres, Florida, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh:Aki Kuusisto/AP.

Vụ tai nạn khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có nữ cơ phó 20 tuổi Nathalia Gadelha Filgueiras. Nathalia là người thực hiện các cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng. Ngoài ra, doanh nhân công nghệ Adam Robinson, vợ ông, Helen Sharp, và hai đứa con nhỏ của họ cũng nằm trong số các nạn nhân xấu số.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) Tom Chapman cho biết trong một cuộc họp báo ngày 2/11 rằng các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng cho thấy máy bay đã bắt đầu vỡ rời trước khi chạm đất và các mảnh vỡ từ máy bay có thể văng xa.

“Chúng ta có thể tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay ở một khoảng cách khá xa so với vị trí va chạm thực tế”, Chapman nói.

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Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Florida, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP/Mark Elias.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên của NTSB và Cục Hàng không Liên bang Mỹ, cho biết các bộ phận quan trọng của đuôi máy bay có thể đã bị mất trong lúc máy bay gặp nhiễu động hoặc khi lao xuống đất, khiến máy bay không thể điều khiển được.

"Điều đó hoàn toàn có thể giải thích hình dạng giống như tên lửa ngay trước khi nó chạm đất", ông Jeff Guzzetti cho hay.

Ông Chapman cho biết thêm, điều kiện thời tiết sẽ là trọng tâm chính của cuộc điều tra. Mưa lớn trút xuống khu vực này vào ngày 1/11, và một trong các phi công đã báo cho đài kiểm soát không lưu về tình trạng đóng băng ở độ cao lớn.

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