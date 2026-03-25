Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Ngày 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị.

Hải Ninh
1. Sáng ngày 25/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba tại Hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV. Ảnh: Đảng cộng sản

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau:

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

(2) Về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương từ đầu kỳ họp đến nay.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đóng góp ý kiến.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

#Tô Lâm #Hội nghị Trung ương #Đảng Cộng sản Việt Nam #Hà Nội #bế mạc

Chính trị

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Theo thông cáo báo chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ngày làm việc của Hội nghị lần thứ hai (24/3), buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Chính trị

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần 2 của Tổng bí thư Tô Lâm

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 2, khóa XIV.

Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Đại biểu dự Hội nghị.

Chính trị

Hội nghị Trung ương 2 sẽ xem xét công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026–2031 và những năm tiếp theo.

