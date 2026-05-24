Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Trong ngày 24/5, Bắc Bộ chịu tác động của hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ tăng nhanh từ trưa đến chiều, nhiều nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; một số khu vực có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, tập trung cục bộ trong thời gian ngắn.

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực cần lưu ý nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng cao điểm, bổ sung nước và có biện pháp che chắn khi di chuyển.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trong ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhất là tại khu vực có mưa dông vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-245-nang-nong-gay-gat-bao-trum-bac-bo-va-trung-bo-20260524055059293.htm
#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng nóng

Bài liên quan

Xã hội

Thương tâm 2 vợ chồng ngư dân gặp nạn trên biển do giông lốc tại Quảng Ninh

Trong lúc khai thác hải sản, hai vợ chồng ở Quảng Ninh gặp nạn khi thời tiết xấu đột ngột, thi thể được đưa vào bờ, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Cổng thông tin điện tử UBND phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát đi thông tin, vào khoảng 11h30 hôm nay (21/5), ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển gần đền Đầu Mối phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi trên mặt nước nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai.

Xem chi tiết

Xã hội

Miền Bắc đối mặt mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét

Dự báo thời tiết ngày 20/5 cho thấy miền Bắc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Bắc Bộ và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ trải qua giai đoạn mưa vừa, mưa to kèm theo dông, cục bộ có nơi mưa rất lớn từ nay đến ngày 21/5. Lượng mưa dự kiến phổ biến từ 50-150mm, thậm chí có nơi trên 300mm. Đặc biệt, mưa có thể đạt cường độ lớn, trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Trong khi đó, các khu vực như Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào ngày 20/5. Lượng mưa ước tính từ 10-30mm, một số nơi có thể trên 80mm, tập trung chủ yếu vào buổi chiều tối và đêm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới