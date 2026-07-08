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Xã hội

Thời tiết 8/7: Bắc Bộ mưa dông về chiều tối, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 8/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.  

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Sáng sớm 8/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Quảng Ninh và cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 40mm.

Dự báo ngày và đêm 8/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối.
Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trên biển, trạm Huyền Trân ghi nhận gió Tây Nam cấp 5. Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều và đêm 8/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 8/7, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

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#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng nóng

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