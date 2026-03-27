Thói quen tiết kiệm điện định hình lối sống nhiều hộ gia đình

Trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng, nhiều hộ gia đình đã chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, từng bước duy trì nếp sống tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Khi thời tiết tại Hà Nội bắt đầu oi nóng, nhu cầu sử dụng điện trong các hộ gia đình có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thiết bị điện theo thói quen như trước, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh để hạn chế chi phí.

Người dân chủ động giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện, ưu tiên dùng khi thực sự cần thiết để tiết kiệm chi phí.

Anh Nguyễn Đức Long (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết trước đây gia đình anh sử dụng điện khá thoải mái, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng. Điều hòa gần như được bật liên tục trong ngày, bình nóng lạnh cũng sử dụng thường xuyên, ít khi tắt hẳn.

“Có thời điểm tiền điện mỗi tháng lên tới 2-3 triệu đồng, nhất là khi trời bắt đầu nóng lên. Lúc đó cũng thấy cao nhưng chưa thực sự để ý,” anh Long chia sẻ.

Thói quen này khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể, nhất là khi nhiều thiết bị được sử dụng cùng lúc mà không tính toán cụ thể.

Thời gian gần đây, gia đình anh đã thay đổi cách sử dụng điện. Điều hòa được điều chỉnh ở mức vừa phải, chỉ bật khi có người trong phòng. Bình nóng lạnh và các thiết bị khác cũng được tắt hẳn khi không sử dụng.

“Giờ thì dùng cái gì cũng phải cân nhắc hơn. Không phải cắt hẳn, nhưng tránh lãng phí,” anh Long nói.

Ghi nhận tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội cho thấy, việc sử dụng điện đã có sự điều chỉnh rõ rệt trong thời gian gần đây. Tại các phường như Từ Liêm hay Tây Mỗ, nhiều hộ gia đình hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối.

Sau khi sử dụng, các thiết bị điện được rút nguồn hoàn toàn nhằm tránh tiêu thụ điện ngầm và hạn chế lãng phí.

Bên cạnh đó, việc thay thế thiết bị cũng được chú ý hơn. Một số gia đình chuyển sang sử dụng đèn LED, điều hòa inverter hoặc các thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng nhằm giảm lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt hằng ngày. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng về lâu dài giúp tiết kiệm đáng kể tiền điện.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh những chuyển biến trong các hộ gia đình, việc sử dụng điện tiết kiệm tại khu vực kinh doanh vẫn chưa đồng đều.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi thói quen sử dụng, nhiều gia đình cũng bắt đầu chú ý hơn đến cách tiêu thụ điện trong từng thời điểm. Một số hộ hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào buổi tối, thay vào đó phân bổ việc sử dụng các thiết bị như máy giặt, bình nóng lạnh vào những khung giờ phù hợp hơn.

Theo ghi nhận tại Hà Nội, không ít người dân cho biết việc theo dõi hóa đơn tiền điện hằng tháng khiến họ chủ động điều chỉnh cách sử dụng. Khi thấy mức tiêu thụ tăng cao, các thiết bị trong gia đình được rà soát lại, những thói quen không cần thiết dần được cắt giảm.

Một số hộ cũng ưu tiên tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, hạn chế bật đèn khi không cần thiết. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, dù không quá rõ rệt ngay lập tức, nhưng về lâu dài giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.