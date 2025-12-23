Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nữ du khách nước ngoài 'làm xiếc' trên mô tô gây phản cảm ở Khánh Hòa

Phòng CSGT đã có văn bản đề nghị Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét và xử lý hình sự một người nước ngoài điều khiển xe mô tô sai quy định trên đường bộ.

Trường Hân t/h

Mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lai hình ảnh một người phụ nữ ngoại quốc “làm xiếc” với nhiều động tác khi đang điều khiển xe mô tô trên một số tuyến đường ở Khánh Hòa, khiến cho dư luận bức xúc, kiến nghị xử lý, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

Video: ANTV Khánh Hòa / Facebook

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc, xác định người phụ nữ nêu trên và đã xác định xe mô tô liên quan vụ việc này mang BKS 79N2-522.54. Người đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là ông Lê Minh Vũ, trú tại thôn Thuận Mỹ, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa; nhưng đã bán cho một cửa hàng kinh doanh xe máy ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cửa hàng này bán tiếp cho một người đàn ông quốc tịch Nga mua về tặng lại cho bà Nikitina Iuliya (SN 1991), quốc tịch Nga, hiện trú tại môt căn hộ trong Chung cư Napoleon Castle I ở 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang hỗ trợ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, làm việc với bà Iuliya để xác minh thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, bà Iuliya thừa nhận mình là người điều khiển xe mô tô BKS 79N2-522.54 và thực hiện những hành vi biểu diễn như "làm xiếc" khi đang chạy trên tuyến đường bộ thuộc địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi biểu diễn nhiều động tác nguy hiểm, phản cảm khi điều khiển xe mô tô của bà Iuliya không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà còn có dấu hiệu tội phạm “Gây rối trật tự công cộng”. Do đó, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

#du khách #môtô #Khánh Hòa #biểu diễn #pháp luật #an toàn giao thông

Bài liên quan

Video

Người đi xe máy 'bay' lên không rồi rơi xuống mương vì va chạm với xe hơi

Một người lái xe máy đã bị hất tung lên không trung sau khi chiếc xe máy anh ta điều khiển va chạm với một chiếc xe đa dụng trong một vụ tai nạn trên đường.

Khoảnh khắc kinh hoàng đó đã được camera giám sát (CCTV) tại hiện trường ghi lại trước khi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội qua một video dài 22 giây.

Video: HotMix News / Facebook
Xem chi tiết

Video

Đột ngột gặp xe ngược chiều, tài xế thoát chết nhờ chế độ tự lái

Một chủ xe Tesla Cybertruck đã tránh được một vụ tai nạn chết người nhờ sự can thiệp kịp thời của hệ thống hỗ trợ lái xe tự động hoàn toàn (FSD) trên xe.

Một chủ xe Tesla Cybertruck tại Hoa Kỳ gần đây đã tránh được một vụ tai nạn xe hơi chết người khi đang lái xe trên đường cao tốc nhờ sự can thiệp kịp thời của hệ thống hỗ trợ lái xe tự động hoàn toàn (FSD) trên xe, thông tin trên Daily Express Ctee.com.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Clifford Lee - tài xế chiếc xe, đang lái xe dọc theo đường cao tốc ở New Mexico sau cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla tại Austin, Texas, vào khoảng 6h30p chiều ngày 9/11/2025, do tầm nhìn kém, Clifford đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đã di chuyển vào làn đường của mình để vượt qua một chiếc xe đầu kéo.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông lái xe tông tử vong chị em ruột đứng trước cửa nhà

Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 11h30p ngày 30/11, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu. Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng khiến một người tử vong. Nguồn: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới