Nữ du khách nước ngoài 'làm xiếc' trên mô tô gây phản cảm ở Khánh Hòa

Phòng CSGT đã có văn bản đề nghị Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét và xử lý hình sự một người nước ngoài điều khiển xe mô tô sai quy định trên đường bộ.

Mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lai hình ảnh một người phụ nữ ngoại quốc “làm xiếc” với nhiều động tác khi đang điều khiển xe mô tô trên một số tuyến đường ở Khánh Hòa, khiến cho dư luận bức xúc, kiến nghị xử lý, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

Video: ANTV Khánh Hòa / Facebook

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc, xác định người phụ nữ nêu trên và đã xác định xe mô tô liên quan vụ việc này mang BKS 79N2-522.54. Người đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là ông Lê Minh Vũ, trú tại thôn Thuận Mỹ, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa; nhưng đã bán cho một cửa hàng kinh doanh xe máy ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cửa hàng này bán tiếp cho một người đàn ông quốc tịch Nga mua về tặng lại cho bà Nikitina Iuliya (SN 1991), quốc tịch Nga, hiện trú tại môt căn hộ trong Chung cư Napoleon Castle I ở 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang hỗ trợ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, làm việc với bà Iuliya để xác minh thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, bà Iuliya thừa nhận mình là người điều khiển xe mô tô BKS 79N2-522.54 và thực hiện những hành vi biểu diễn như "làm xiếc" khi đang chạy trên tuyến đường bộ thuộc địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi biểu diễn nhiều động tác nguy hiểm, phản cảm khi điều khiển xe mô tô của bà Iuliya không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà còn có dấu hiệu tội phạm “Gây rối trật tự công cộng”. Do đó, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.