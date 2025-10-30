'Thợ săn bão' chụp được cảnh tượng hiếm bên trong tâm bão Melissa

Những "thợ săn bão" đã bay thẳng vào tâm bão Melissa với sức gió 280 km/h và chụp được ảnh tượng hiếm hoi.

Một máy bay thuộc Phi đội Trinh sát thời tiết số 53, hay còn gọi "Thợ săn bão" của Không quân Mỹ đã bay vào mắt bão Melissa ngày 27/10 và quay được video đáng kinh ngạc. Khi đó, cơn bão cấp 5 này tiến gần đến Jamaica. Nhờ vậy, những hình ảnh hiếm có từ bên trong cơn bão Melissa với sức gió tối đa lên tới 280km/h, được xem là cơn bão lớn nhất năm nay được nhìn quan sát rõ nét.

Cũng trong ngày hôm đó, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố video trên máy bay trinh sát khí tượng. Cảnh quay cho thấy tình trạng rung lắc khi tiếp cận tâm bão Melissa.

"Thợ săn bão" của Không quân Mỹ tiến vào bên trong tâm bão Melissa và quay được cảnh tượng hiếm hoi. Ảnh: U.S. Air Force photo by Lt. Col. Mark Withee.

Hình ảnh từ video cho thấy, người xem có thể quan sát khu vực mắt bão gần như lặng gió. Bao bọc xung quanh là bức tường mây dày đặc. Trong thang đo các cơn bão tại Mỹ, bão Melissa được phân loại là bão cấp 5 - cấp cao nhất.

"Có một vòng xoáy mây đang hình thành. Bề mặt trong mắt bão rất đặc biệt với sóng di chuyển nhiều hướng khác nhau", bài đăng trên X của đơn vị thợ săn bão mô tả.

Các nhà dự báo cảnh báo về sức gió mạnh chưa từng có, lượng mưa lên tới gần 1 mét và sự tàn phá trên diện rộng, vốn càng trầm trọng hơn do cơn bão Melissa di chuyển chậm trên vùng biển ấm Caribê.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) đã đưa ra cảnh báo về mức độ tàn phá của bão Melissa. Theo các chuyên gia, cơn bão này có thể gây mức thiệt hại ở quy mô tương đương với những trận bão lịch sử từng ghi nhận như bão Maria vào năm 2017 và bão Katrina xảy ra năm 2005.

Các chuyên gia nhận định, bão Mellisa có mức độ tàn phá lớn khiến khu vực nơi nó đi qua sẽ phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt lâu hơn. Sau khi đổ bộ vào Jamaica, siêu bão này dự kiến sẽ đổ bộ vào Bahamas và các nước khác ở vùng biển Caribbean gồm Hati, Cộng hòa Dominica.

Nghề "săn bão" xuất hiện lần đầu vào năm 1943. Thông thường, các chuyến bay luôn được duy trì ở độ cao khoảng 3.000m, hoạt động như trạm khí tượng trên không để thu thập dữ liệu trực tiếp về sức gió, nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm và áp suất. Từ đó, các chuyên gia có thể đưa ra những dự đoán chính xác khi thiên tai xảy đến.