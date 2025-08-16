Hà Nội

Indonesia tiếp nhận hệ thống tên lửa đạn đạo từ Thổ Nhĩ Kỳ

Quân sự

Indonesia tiếp nhận hệ thống tên lửa đạn đạo từ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Roketsan, tên lửa KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có tầm bắn lên tới 280 km và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trong điều kiện chiến trường phức tạp

Thiên Đăng
Hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN do Tập đoàn Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã được phát hiện tại một cơ sở của Quân đội Indonesia ở East Kalimantan. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Hệ thống tên lửa này được xác định là loại ITBM-600, được nhìn thấy tại căn cứ Raipur A của Tiểu đoàn Pháo binh Dã chiến số 18 (Yonarmed 18/Buritkang Tenggarong) vào ngày 1/8/2025. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Nền tảng chuyên về quốc phòng Sahabat Keris là nơi đầu tiên đưa tin về sự việc này, và nền tảng này đã công bố những hình ảnh cho thấy Hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN ITBM-600 đang được bố trí để triển khai. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Indonesia đã ký hợp đồng với Tập đoàn Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 để được nhận hệ thống KHAN ITBM-600, một nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng của Roketsan. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Hệ thống này được lắp trên xe bọc thép Tatra 8x8 cơ động cao, cho phép hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau với thời gian lắp đặt tối thiểu. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Được thiết kế để triển khai nhanh chóng, hệ thống này mang đến cho Quân đội Indonesia khả năng tấn công cơ động, chính xác, vốn trước đây chưa từng có trong kho vũ khí của mình. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Theo Roketsan, tên lửa KHAN có tầm bắn lên tới 280 km và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trong điều kiện chiến trường phức tạp. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Tập đoàn Roketsan còn cho biết hệ thống được dẫn đường bằng bộ dẫn đường lai sử dụng định vị quán tính hỗ trợ GPS và GLONASS, cho phép nhắm mục tiêu chính xác ngay cả trong môi trường có giao tranh. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Tên lửa nặng khoảng 2.500 kg và có đường kính 610 mm. Roketsan nhấn mạnh rằng, KHAN được thiết kế để đạt được cả độ chính xác và khả năng sống sót cao, mang lại "sức sát thương cao và tính linh hoạt trong vận hành" trên nhiều loại mục tiêu. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Ở nước sở tại, hệ thống này đã được tích hợp vào Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang được trang bị trong kho vũ khí của một số quốc gia đối tác. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Đối với Indonesia, đợt triển khai này phản ánh nỗ lực hiện đại hóa rộng hơn, nhằm tăng cường khả năng răn đe tầm xa, và cải thiện khả năng ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa trong khu vực. Ảnh: @Lintas Pikiran.
Defence-Blog
#Indonesia #hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN #Thổ Nhĩ Kỳ #Quân đội Indonesia

