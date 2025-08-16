Indonesia tiếp nhận hệ thống tên lửa đạn đạo từ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Roketsan, tên lửa KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có tầm bắn lên tới 280 km và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trong điều kiện chiến trường phức tạp