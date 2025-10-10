Vén màn bí ẩn vụ đắm tàu thám hiểm Nam Cực năm 1915

Nghiên cứu mới hé lộ lý do khiến tàu Endurance do nhà thám hiểm huyền thoại người Ireland gốc Anh Ernest Shackleton chỉ huy bị chìm vào tháng 11/1915.
Chỉ với 7 giây ngắn ngủi được quay lại, 'chị đẹp' Diệp Lâm Anh cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.
Kho báu gồm hàng trăm đồng xu vàng, bạc, đồ trang sức và nhiều hiện vật khác đã được các chuyên gia tìm thấy ở Cộng hòa Czech. Số của cải này khoảng 2.500 tuổi.
Một chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy mặt nạ diễu hành của binh lính La Mã, việc phát hiện nó cũng giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Google công bố mô hình AI Gemini 2.5 Computer Use, cho phép AI thao tác click, nhập liệu, cuộn trang và kéo-thả giống hệt con người.
Isabela Fernandes - đại diện Brazil giành vương miện Miss Asia Pacific International 2025 trong chung kết, Dương Ngọc Ánh vào top 30.
Mỗi độ thu về, đồi cỏ cháy Ba Quáng (Hạ Lang, Cao Bằng) khoác lên sắc vàng nâu rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ, hút bước chân du khách.
Những hình ảnh phác họa không chính thức về mẫu Mazda CX-5 Black Edition 2026 đã được chia sẻ bởi kênh AutoYa, hé lộ một diện mạo đậm chất thể thao, góc cạnh...
Ẩn mình giữa những đồng cỏ và sa mạc khô cằn, linh miêu tai đen (Caracal caracal) là một loài mèo hoang dã tinh ranh và bí ẩn của châu Phi.
Quân đội Nga vẫn giữ vững “mỏm đá: Dobropolye, tàn quân của Lữ đoàn Azov vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và bị chôn vùi dưới những quả bom FAB.
Hình ảnh Hinata diện váy cưới trắng tinh khôi do AI tạo ra khiến cộng đồng fan Naruto phát sốt vì quá chân thực và đẹp đến khó tin.
Đòn tấn công của Nga vào trận địa phóng UAV tầm xa của Ukraine ở tỉnh Chernihiv, đã phá hủy 100 UAV đồng thời loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ đối phương.
Thời khắc “mùa vàng rực rỡ” đã điểm! Ba con giáp này đang âm thầm bước vào chu kỳ may mắn hiếm có, tiền bạc ùn ùn kéo về, vận trình hanh thông rực rỡ.
Không chỉ là một di tích cổ, tượng Charon hé mở truyền thuyết rùng rợn về linh hồn qua sông Styx, khiến giới khảo cổ lẫn tín đồ huyền bí sôi sục truy tìm.
Những quả cam ngũ giác mang ý nghĩa đỗ đạt, may mắn và thành công có giá không rẻ tại Nhật Bản nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng.
Tên lửa tấn công Kinzhal của Nga đấu với hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ trên bầu trời Ukraine: Vũ khí siêu thanh viết lại quy luật chiến tranh.
Màu sáng kết hợp nội thất gọn gàng giúp không gian bếp 3,5m2 như rộng hơn, đủ chỗ nấu nướng, rửa bát, cắt gọt và lưu trữ thiết bị.
Meta thử nghiệm bong bóng bạn bè và nâng cấp thuật toán Reels, thể hiện quyết tâm biến Facebook thành nền tảng video cạnh tranh trực tiếp với TikTok.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi đền 2.700 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ có "hang động linh thiêng". Nơi đây có thể được dùng để thờ phụng một nữ thần quyền lực.
Bác sĩ phẫu thuật nha khoa John Sottosanti tuyên bố đã phát hiện dấu răng trên tấm vải liệm thành Turin - hiện vật được cho dùng để bọc thi hài Chúa Jesus.
Mới đây, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong tà áo dài cách tân, phô diễn trọn vẹn sắc vóc thanh tú cùng thần thái "miễn chê".