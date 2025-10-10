Hà Nội

Vén màn bí ẩn vụ đắm tàu thám hiểm Nam Cực năm 1915

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn vụ đắm tàu thám hiểm Nam Cực năm 1915

Nghiên cứu mới hé lộ lý do khiến tàu Endurance do nhà thám hiểm huyền thoại người Ireland gốc Anh Ernest Shackleton chỉ huy bị chìm vào tháng 11/1915.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Xác tàu Endurance đã được các chuyên gia tìm thấy ở biển Weddell tại Nam Cực vào năm 2022. Con tàu này do nhà thám hiểm huyền thoại người Ireland gốc Anh Ernest Shackleton chỉ huy. Đoàn thám hiểm thực hiện chuyến thám hiểm Nam Cực vào năm 1914 bằng con tàu Endurance. Ảnh: Jonathan Chadwick/Mail Online.
Đoàn thám hiểm gồm ông Shackleton, 26 thành viên thủy thủ đoàn lên con tàu Endurance rời đảo Nam Georgia ở phía nam Đại Tây Dương để tới Nam Cực. Ngoài ra còn có một người trốn theo tàu, 69 con chó và một con mèo. Đoàn thám hiểm khởi hành vào ngày 5/12/1914. Ảnh: PA.
Tới ngày 18/1/1915, một cơn bão đã đẩy các tảng băng trôi về phía đất liền và khiến tàu Endurance bị kẹt cứng giữa các tảng băng ở biển Weddell. Các thành viên thủy thủ đoàn không thể làm gì để cứu con tàu nên đã rời tàu cùng với những đồ dùng thiết yếu để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và đợi người tới giải cứu. Ảnh: Mail Online.
Vào tháng 11/1915, tàu Endurance bị băng biển dày đặc nghiền nát và chìm xuống đáy biển Weddell. Cho đến này, nhiều chuyên gia khẳng định điểm yếu của bánh lái chính là nguyên nhân chính khiến con tàu Endurance dài gần 44m bị chìm. Ảnh: PA.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ ra tàu Endurance bị đắm có thể do nguyên nhân khác. Theo các chuyên gia, con tàu này có nhiều điểm yếu. Jukka Tuhkuri, giáo sư cơ học rắn tại Đại học Aalto ở Phần Lan cho hay tàu Endurance có nhiều điểm yếu về cấu trúc khiến nó kém chắc chắn hơn đáng kể so với các tàu thám hiểm các vùng cực đầu tiên khác. Ảnh: Getty Images.
Tàu Endurance thiếu một bộ khung cấu trúc vững chắc và không bao giờ được trang bị đầy đủ để chịu được áp lực khổng lồ của lớp băng dày. Ảnh: Polar Record.
So với các tàu thám hiểm Nam Cực khác, tàu Endurance có dầm sàn yếu hơn, bộ khung làm bằng gỗ sồi và gỗ thông, khoang máy "dễ bị tổn thương". Đặc biệt, con tàu còn thiếu dầm để gia cố thân tàu nhằm giúp nó chịu được áp lực của băng biển, tránh bị nghiền nát. Ảnh: Alamy Stock Photo.
Theo giáo sư Tuhkuri, điều đáng chú ý là nhà thám hiểm Shackleton đã nhận thức rõ về những điểm yếu của con tàu Endurance trước khi thực hiện chuyến khám phá Nam Cực. Ảnh: BFI/Frank Hurley.
Giáo sư Tuhkuri cho biết thêm: "Chúng tôi thực sự không biết tại sao nhà thám hiểm Shackleton vẫn thực hiện nhiệm vụ thám hiểm Nam Cực bằng tàu Endurance dù đã biết tình trạng của nó". Ảnh: University of Cambridge/Scott Polar Research Institute.
Nghiên cứu của Giáo sư Tuhkuri và các cộng sự kết hợp cả phân tích kỹ thuật và nghiên cứu vào nhật ký và thư từ, cho thấy tàu Endurance không phù hợp cho hành trình tới Nam Cực. Ảnh: PA.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Mail Online)
