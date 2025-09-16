Thiết kế độc đáo của tòa tháp chọc trời cao hơn 1.000 mét

Với chiều cao hơn 1.000 mét, tháp Jeddah sẽ vượt qua Burj Khalifa để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2028.

Theo Interesting Engineering, tòa tháp Jeddah bên bờ Biển Đỏ (Ả Rập Xê Út) sẽ đạt chiều cao hơn 1.000m2 - ngang ngửa chiều cao 3 tháp Eiffel xếp chồng lên nhau cùng một tòa nhà 40 tầng.

Tòa nhà chọc trời này là kết quả từ nỗ lực xây dựng cấu trúc cao 1 km, cột mốc giới kỹ sư đã mơ ước từ lâu. Công trình hoàn thiện sẽ cao hơn khoảng 180 m so với tháp Burj Khalifa tại Dubai hiện nay, trở thành trung tâm của dự án phát triển Thành phố Kinh tế Jeddah trị giá 20 tỷ USD.

Hình minh họa Tháp Jeddah vươn lên trên nền trời của Ả Rập Xê Út. Ảnh: Rudebaguette

Giấc mơ xây dựng tòa tháp cao 1.000 mét bắt đầu với tên gọi tháp Kingdom, được định sẵn để trở thành biểu tượng hiện đại hóa và chuyển đổi kinh tế của Ả Rập Xê Út. Adrian Smith của công ty kiến trúc Adrian Smith + Gordon Hill là nhà thiết kế chính cho dự án này, đồng thời cũng là người thiết kế tháp Burj Khalifa.

Tòa tháp Jeddah được thiết kế giống như những nhánh cây non phát triển trên sa mạc, thiết kế phần mặt nghiêng thuôn mảnh và có phần bất đối xứng, cho thấy biểu tượng về chồi lá vươn lên mặt đất.

Bố cục của 3 cánh được sắp xếp theo hình chữ Y, không những giúp đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà còn góp phần đạt hiệu quả khí động quan trọng, có thể chịu được gió mạnh ở độ cao lớn.

Giai đoạn năm 2018-2023, quá trình xây dựng tháp bị đình trệ. Đến tháng 1/2025, Tập đoàn Saudi Binladin, Dar Al-Handasah và Turner Construction đã tiếp quản dự án, cung cấp chuyên môn cũng như nguồn lực mới.

Tính đến tháng 9/2025, tòa tháp đã đạt độ cao 70 tầng (trung bình 4 ngày một tầng). Dự kiến tòa tháp sẽ được hoàn thành vào năm 2028.

Sau khi hoàn thành, Jeddah sẽ trở thành tòa tháp cao nhất thế giới. Ảnh: Interesting Engineering﻿

Để xây dựng công trình kỷ lục này, các kỹ sư đã vượt qua nhiều thách thức về mặt kỹ thuật chưa từng có. Nền móng của dự án được làm với hệ thống móng cọc lai 270 cọc, đường kính từ 1,5-1,8m, dài 105m. Phần móng bề dày 5m được trải rộng 3.200m2 và được thiết kế để có thể chịu tải trọng lớn với độ lún không quá 25mm.

Khác với các tòa nhà chọc trời truyền thống vốn dựa vào hệ thống dầm phụ và tường chắn để đảm bảo độ ổn định, tòa tháp Jeddah sử dụng hệ thống lõi chống đỡ tiên tiến với ba cánh bao quanh lõi trung tâm hình lục giác chặt chẽ làm từ bê tông hiệu suất cao. Thiết kế sáng tạo này loại bỏ nhu cầu sử dụng các cấu kiện kết cấu phức tạp chỉ bằng cách sử dụng bê tông cường độ 85 MPa.

Ấn tượng nhất là công nghệ bơm bê tông theo chiều dọc để đạt được độ cao 800m. Bên trong tòa nhà được thiết kế với 59 thang máy, tích hợp công nghệ bền vững tiên tiến, hệ thống kính phủ hiệu suất cao nhằm giảm hấp thu nhiệt.

Dự án đòi hỏi khoảng 500.000 mét khối bê tông và 80.000 tấn thép - khối lượng vật liệu vượt xa hầu hết các dự án xây dựng trên toàn cầu.