Thiết bị đo khí thở để biết tập thể dục có giúp bạn gầy đi hay không

Thiết bị đo nồng độ hơi thở xác định lượng acetone trong hơi thở của bạn để đánh giá liệu cơ thể bạn có đang trong trạng thái ketosis, đốt cháy mỡ hay không.

Có khi nào bạn lên lịch tập luyện đều đặn nhưng cơ thể vẫn không hề giảm đi một cân, một lạng? Đó có thể là cách tập luyện chưa đúng, cũng có thể do cường độ chưa đủ.

Để có được hiệu quả giảm cân thì hoạt động thể chất phải đạt đến mức độ đưa bạn vào trạng thái ketosis - đốt mỡ tạo năng lượng.

Thiết bị đo khí thở để biết bạn đang trong trạng thái đốt cháy mỡ.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Device, các nhà nghiên cứu dưới sự giám sát của Andreas Güntner đã tạo ra một thiết bị kiểm tra hơi thở cầm tay có thể phát hiện khi nào cơ thể bạn đang đốt cháy mỡ bằng cách đo lượng acetone trong hơi thở.

Nghiên cứu đã theo dõi thời điểm cơ thể của 12 người tham gia đốt cháy mỡ trong nhiều kịch bản ăn uống và tập luyện khác nhau, và phát hiện thiết bị kiểm tra hơi thở này cho kết quả gần như trùng khớp với các phương pháp xét nghiệm truyền thống trong phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học xác định trạng thái ketosis – thuật ngữ chỉ quá trình cơ thể đốt cháy mỡ để tạo năng lượng – bằng cách đo lượng ketone trong máu hoặc acetone trong hơi thở, cả hai đều là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa mỡ thành năng lượng.

Máy đo hoạt động dựa trên nguyên lý xác định acetone.

Các xét nghiệm acetone thường chính xác nhất trong môi trường phòng thí nghiệm, nơi có thể kiểm soát các yếu tố như độ ẩm và nhịp thở.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thiết bị kiểm tra hơi thở có khả năng lọc bỏ độ ẩm dư thừa và các tạp chất, đồng thời sử dụng một ứng dụng đi kèm giúp hướng dẫn người dùng trong quá trình thở.

Ứng dụng này không chỉ nhận biết khi nào người dùng thổi quá mạnh hoặc quá nhẹ, mà còn hỗ trợ điều chỉnh thời điểm thiết bị lấy mẫu hơi thở để đảm bảo kết quả đo sát nhất với xét nghiệm dựa trên máu.

Nutrion, tên thương mại hiện tại của thiết bị, có nguyên lý tương tự một thiết bị cũ hơn mang tên Lumen, vốn xác định quá trình đốt mỡ dựa trên carbon dioxide thay vì acetone.