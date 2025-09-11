Hà Nội

‘Thánh nữ lắc hông’ giao diện phú bà trong chuyến nghỉ dưỡng sang trọng

Cộng đồng trẻ

‘Thánh nữ lắc hông’ giao diện phú bà trong chuyến nghỉ dưỡng sang trọng

Thả dáng giữa không gian một khu nghỉ dưỡng cao cấp, Tiktoker Quỳnh Như toát lên thần thái chuẩn một "phú bà" đầy sang chảnh, gợi cảm.

Trầm Phương
Mới đây trên trang cá nhân, Tiktoker Quỳnh Như khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với loạt ảnh thả dáng trong một resort cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Như khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong một set đồ pyjama lụa cao cấp, với họa tiết da báo nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa áo hai dây, quần short và áo choàng dáng dài không chỉ giúp tôn lên những đường cong cuốn hút mà còn mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Như còn khéo léo phối hợp với phụ kiện như kính râm bản lớn sang chảnh, và đặc biệt là chiếc máy ảnh cổ điển, tạo nên tổng thể vừa hoài cổ vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Như không chỉ đầu tư vào trang phục mà còn chú trọng đến thần thái. Cô nàng tạo dáng tự nhiên, thư thái, nhưng vẫn toát ra sự tự tin, quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh được đăng tải cho thấy Quỳnh Như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một resort cao cấp, với không gian xanh mát và kiến trúc mộc mạc nhưng tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Cùng trong chuyến nghỉ dưỡng, cách đây ít ngày, cô nàng xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm trong thiết kế bikini hai mảnh, khoe vóc dáng bốc lửa. (Ảnh: IGNV)
Vốn theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, mùa hè năm nay Quỳnh Như không ít lần diện các thiết kế bikini khác nhau trong những chuyến du lịch. (Ảnh: IGNV)
Cùng với Xuân Ca, Quỳnh Như là nữ Tiktoker nổi lên với những video nhảy theo nhạc cực cuốn. Danh xưng "thánh nữ lắc hông" cũng vì vậy mà gắn với cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Nàng hot girl sinh năm 2001 thoải mái công khai chuyện chỉnh sửa nhan sắc. Cụ thể, Quỳnh Như đã nâng vòng 1, tiêm filler, làm răng sứ để trở nên xinh đẹp hơn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Như #thánh nữ lắc hông #resort cao cấp #thời trang đi biển #kỳ nghỉ hè #bikini quyến rũ

