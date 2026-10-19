Thi công dự án VSIP Hà Tĩnh, phát hiện núi rác chôn dưới lòng đất

Sau khi phát hiện “núi rác”, chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã báo cáo cơ quan chức năng, tuy nhiên việc xử lý khối rác này đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV, tại khu vực thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1, do Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư), nhiều tấn rác thải sinh hoạt vẫn nằm rải rác trên mặt bằng.

Cụ thể, rác thải chủ yếu là túi nilon, bao bì nhựa và các loại chất thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày, được chất thành từng đống lớn. Một số khu vực được phủ bạt nhưng bạt đã bong, để lộ lượng rác bên dưới chưa được xử lý.

Theo người dân địa phương, khu vực này trước đây là Khu xử lý rác Con Dài (thuộc huyện Thạch Hà cũ, nay là xã Việt Xuyên), nằm trong phạm vi khoảng 1,51ha đất bãi thải thuộc Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Khu xử lý rác đã dừng hoạt động trước khi dự án được triển khai.

Trước đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng, VSIP Hà Tĩnh đã phối hợp với địa phương thu gom, vận chuyển khoảng 150 tấn rác tồn đọng trên bề mặt về Khu xử lý rác Hồng Lộc để xử lý. Đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định cho Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh thuê đất, trong đó có khu vực Khu xử lý rác Con Dài.

Nhiều tấn rác thải sinh hoạt nằm rải rác tại Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Ảnh: TL

Tuy nhiên, khi triển khai thi công, doanh nghiệp phát hiện lượng rác lớn được chôn lấp dưới lòng đất. Sau đó, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để tìm phương án xử lý.

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chủ đầu tư huy động máy móc, nhân lực đào lượng rác tồn lưu, sau đó sàng lọc, phân loại. Các thành phần như đất mùn, cát, tro nếu đáp ứng yêu cầu có thể được tận dụng tại khu vực cây xanh trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ ra, quá trình khảo sát địa chất phục vụ dự án không có lỗ khoan tại đúng vị trí bãi rác cũ; điểm khoan gần nhất cách khu vực này khoảng 20m, khiến việc phát hiện toàn bộ rác chôn lấp gặp khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án thuộc về nhà đầu tư, đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình bàn giao mặt bằng, khảo sát.

Rác thải được chủ đầu tư đào dưới lòng đất lên phơi, chờ xử lý. Ảnh: TL

Được biết, khu vực tồn lưu rác trước đây là nơi đặt lò đốt rác sinh hoạt của xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (cũ). Lò được đưa vào vận hành thử từ tháng 10/2015, công suất thiết kế khoảng 300kg/giờ.

Trong quá trình hoạt động, lượng rác tiếp nhận ngày càng lớn, trong khi sân phơi hạn chế, công suất lò không đáp ứng yêu cầu. Rác hữu cơ có độ ẩm cao khiến quá trình đốt không triệt để, còn lại tro lẫn rác chưa cháy hết. Thiết bị nhiều lần gặp sự cố, làm gián đoạn hoạt động xử lý.

Năm 2020, mưa lũ đã cuốn một phần rác đang chờ đốt xuống hồ điều hòa. Do thiếu nhân lực, phương tiện thu gom kịp thời, chất thải tiếp tục tích tụ. Lò đốt ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2022, nhưng lượng rác tồn lưu vẫn chưa được xử lý triệt để.

Hiện, UBND xã Việt Xuyên đang kiến nghị cơ quan chuyên môn đánh giá thành phần chất thải, khả năng tái sử dụng và khối lượng thực tế cần xử lý, làm căn cứ xây dựng phương án khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (còn gọi là VSIP Hà Tĩnh, giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1003 ngày 29/8/2023 với diện tích 190,41 ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến. Dự án VSIP Hà Tĩnh do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án 1.555 tỷ đồng, dự án được khởi công vào tháng 6/2024.