Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dang dở gần 10 năm, nhếch nhác vì rác thải

Sau gần 10 năm triển khai, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ vẫn dang dở. Công trình bị chia cắt bởi nhiều điểm chưa giải phóng mặt bằng, hạ tầng xuống cấp.

Thúy Hồng
kto-tl_8d9b6b52eda86cf635b917.jpg
Điểm đầu dự án từ phía đường Phạm Hùng (Vành đai 3) hiện vẫn được rào chắn, chưa thể đưa vào khai thác. Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 1,12 km, được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dang dở do vướng giải phóng mặt bằng.
kto-tl_9b7331bdb74736196f5624.jpg
Dọc tuyến vẫn còn nhiều vị trí được dựng rào chắn để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thi công. Đây là nguyên nhân khiến các đoạn đã hoàn thành chưa thể kết nối thành một tuyến giao thông liên tục.
kto-tl_55e9d12557dfd6818fce16.jpg
Nhiều đoạn lòng đường và vỉa hè bị biến thành bãi đỗ ô tô tự phát. Hạ tầng đã đầu tư nhưng chưa khai thác trong thời gian dài dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích, gây lãng phí.
kto-tl_ff361bf89d021c5c451325.jpg
Ngoài các rào chắn, nhiều đoạn dự án vẫn chưa thể triển khai do còn nhà dân nằm trong phạm vi thu hồi đất. Công tác giải phóng mặt bằng vì vậy vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án.
kto-tl_789eb25034aab5f4ecbb23.jpg
Lối vào công trường từ phía đường Lê Đức Thọ vẫn được quây tôn để phục vụ thi công. Tuyến đường là một phần của dự án kết nối Vành đai 3 với Vành đai 3,5, được quy hoạch với quy mô 8 làn xe.
kto-tl_7d52fb9b7d61fc3fa57022.jpg
Nhiều khu đất và dải phân cách trở thành nơi đổ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng. Người dân cho biết tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường.
kto-tl_4f913b58bda23cfc65b319.jpg
Khu vực thuộc phạm vi dự án hiện không ghi nhận hoạt động thi công. Một phần mặt bằng được tận dụng làm nơi tập kết phế liệu, vật liệu cũ và nhiều loại đồ dùng, cho thấy tình trạng công trình kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện.
kto-tl_5b89f24774bdf5e3acac21.jpg
Khu vực ngõ 252 Mỹ Đình hiện vẫn là điểm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Mới đây, UBND phường Từ Liêm đã ban hành quyết định thu hồi hơn 24.332,5 m² đất để tiếp tục triển khai dự án, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.
kto-tl_4df57c3cfac67b9822d720.jpg
Bên trong phạm vi dự án vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống. Không ít căn nhà đã xuống cấp sau nhiều năm chờ giải tỏa, trong khi việc sửa chữa, xây mới đều gặp nhiều hạn chế.
kto-tl_1bdf2816aeec2fb276fd18.jpg
Những khoảng trống trên lòng đường hiện được người dân tận dụng làm nơi để vật dụng do công trình chưa thể thông tuyến. Việc sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng được xem là điều kiện quan trọng để dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả kết nối giữa các trục Phạm Hùng, Lê Đức Thọ và Vành đai 3,5.
#Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ chậm tiến độ #Vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài #Ảnh hưởng của rác thải và thiếu quản lý môi trường #Hạ tầng xuống cấp và sử dụng sai mục đích #Khó khăn trong hoàn thiện và khai thác dự án giao thông

Bài liên quan

Sống xanh

Cận cảnh dòng sông Nhuệ trước kế hoạch “hồi sinh”

Sông Nhuệ đang đối mặt tình trạng ô nhiễm kéo dài, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng để nạo vét, xử lý nước thải và cải tạo toàn diện.

Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, vừa đảm nhận nhiệm vụ tiêu thoát nước cho đô thị, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc tuyến. Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu tác động từ quá trình đô thị hóa và lượng nước thải ngày càng lớn, dòng sông đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài.

kto-tr_dc4e2def5f12de4c870319.jpg
Sông Nhuệ nhiều năm qua đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài, một số đoạn xuất hiện nước đổi màu, rác thải và cảnh quan xuống cấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới