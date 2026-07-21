Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dang dở gần 10 năm, nhếch nhác vì rác thải

Cận cảnh dòng sông Nhuệ trước kế hoạch “hồi sinh”
Sông Nhuệ đang đối mặt tình trạng ô nhiễm kéo dài, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng để nạo vét, xử lý nước thải và cải tạo toàn diện.
Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, vừa đảm nhận nhiệm vụ tiêu thoát nước cho đô thị, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc tuyến. Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu tác động từ quá trình đô thị hóa và lượng nước thải ngày càng lớn, dòng sông đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài.
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