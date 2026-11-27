Với tổng vốn 1.806 tỷ đồng, 4 trạm trung chuyển chất thải rắn lớn tại TP HCM đồng loạt được khởi công nâng cấp, cải tạo.

Sáng 27/11, TP HCM đồng loạt khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 4 trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân với tổng vốn đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng, tổng công suất 1.680 tấn/ngày.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách TP HCM, do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP HCM làm chủ đầu tư. Cả 4 công trình đều áp dụng mô hình khép kín, thân thiện với môi trường, trang bị ép rác kín thủy lực, thu gom và xử lý nước rỉ rác, tháp rửa khí kết hợp than hoạt tính khử mùi, máy nghiền rác cồng kềnh và hệ thống rửa xe tự động. Giải pháp này giúp tăng cơ giới hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước đưa công nghệ số vào giám sát, vận hành.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết với dân số hơn 14 triệu người, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 14.000 đến gần 15.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt.

Do vậy, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải là nhiệm vụ cấp bách trong quá trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, lấy chất lượng sống của người dân làm mục tiêu cao nhất.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển hiện hữu và định hướng nâng lên 86 trạm vào năm 2050. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 12 trạm với tổng vốn khoảng 2.924 tỷ đồng và giai đoạn 2027 – 2030 dự kiến lập báo cáo chủ trương đầu tư 50 trạm với khoảng 16.870 tỷ đồng. Giai đoạn 2030 – 2050 sẽ hoàn thiện những phần còn lại.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 5 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư cuối tháng 6/2026, các thủ tục đầu tư, nguồn vốn, mặt bằng, tài sản và phương án trung chuyển tạm của 4 dự án khởi công hôm nay đã được xử lý đồng bộ để kịp triển khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công còn khoảng 12 – 15 tháng, song tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn và môi trường để lấy tiến độ. Thành phố cũng yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục khởi công thêm 4 trạm Tôn Thất Thuyết, Phú Nhuận, Long Trường và Bình Chánh trong tháng 12/2026, đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp phân loại rác tại nguồn, giảm phát sinh và tăng tái chế, tái sử dụng.

Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP HCM Lê Trung Tuấn Anh cho biết đơn vị sẽ phối hợp với đơn vị, sở ngành và địa phương giám sát chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động thu gom, trung chuyển diễn ra liên tục, không để rác tồn đọng hay xáo trộn sinh hoạt người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM được giao chủ trì phương án thu gom, vận chuyển, bố trí điểm trung chuyển tạm và hỗ trợ tháo gỡ mặt bằng xuyên suốt quá trình thi công.