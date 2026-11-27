Nguồn nước từ sông Đà sẽ được điều hoà, phân phối vào lưu vực sông Đáy nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Mục tiêu là phục hồi các dòng sông kết hợp tiêu thoát nước, giảm ngập úng, tạo động lực tái cấu trúc không gian phát triển, tạo trục cảnh quan đô thị, hành lang xanh, không gian công cộng, phát triển kinh tế ven sông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm nguồn nước, biến các khu vực vốn bị ô nhiễm thành những khu vực đáng sống, có giá trị cao về kinh tế, văn hóa và cảnh quan.

Đối với sông Nhuệ Đáy - hệ thống sông quan trọng ở khu vực phía Tây và Nam Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Đề án sẽ triển khai đồng loạt các giải pháp góp phần hồi sinh dòng sông này.

Nhằm giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm, một trong những nội dung quan trọng của Đề án là nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện 13 hệ thống thu gom, xử lý hiện có và đầu tư xây mới 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải với tổng công suất xử lý khoảng 2 triệu m3/ngày đêm để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phát sinh trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước.

Đối với nước thải cụm công nghiệp nằm lưu vực ven sông sẽ đầu tư, xây mới, nâng cấp, cải tạo các hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 119 cụm công nghiệp hiện có trên lưu vực.

Đối với nước thải khu công nghiệp tập trung ven lưu vực sông sẽ nâng cấp, cải tạo 24 hệ thống thu gom, xử lý hiện có đảm bảo đạt công suất xử lý khoảng 217 nghìn m3/ngày đêm và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp mới đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải khu công nghiệp tập trung trên lưu vực.

Bên cạnh việc giải quyết nguồn gây ô nhiễm, việc tạo dòng chảy cho hệ thống sông cũng rất quan trọng. Một trong những giải pháp quan trọng là phân phối, điều hoà nước từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy với lưu lượng đến 200m3/s.

Việc đưa nước sông Đà vào lưu vực sông Đáy nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, bảo đảm cấp nước, hỗ trợ tiêu thoát nước, phục hồi chất lượng nước, tạo cảnh quan; đặc biệt bổ sung dòng chảy “hồi sinh các dòng sông chết” cho các sông nội đô Hà Nội (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) và phát huy hiệu quả của các dự án đã được đầu tư xây dựng.

Nhằm theo dõi diễn biến chất lượng nước với lưu vực sông Nhuệ - Đáy, quá trình triển khai, Đề án sẽ rà soát nâng cấp, hiện đại hóa và tiếp tục thực hiện quan trắc chất lượng nước tại các vị trí trong mạng lưới quan trắc môi trường nước quốc gia của hệ thống sông Nhuệ - Đáy.

Bên cạnh đó sẽ bổ sung quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước tại ranh giới hành chính cấp tỉnh trên sông Đáy tại Tân Lang, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình; trên sông Duy Tiên tại xã Chuyên Mỹ (Cầu Giẽ quốc lộ 1A), thành phố Hà Nội.

Ngoài ra sẽ bổ sung quan trắc nguồn nước tại các vị trí điều tiết, phân phối nguồn nước trên hệ thống dẫn, lưu thông dòng chảy Đà - Tích - Nhuệ - Đáy - Tô Lịch. Lắp đặt trạm quan trắc mực nước tại vị trí sau trạm bơm Thụy Phương, đập Cầu Quang trên sông Tô Lịch.

Sông Nhuệ dài khoảng 74–76 km, chảy qua khu vực Hà Nội và Hà Nam trước khi hợp lưu với sông Đáy tại khu vực Phủ Lý. Sông Đáy dài khoảng 245 km, chảy qua khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và đổ ra biển tại cửa Đáy.

Đây là hệ thống sông có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, điều hòa nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh ở khu vực phía Tây, Tây Nam Hà Nội và vùng lân cận.

Những năm qua, do chịu áp lực lớn từ đô thị hóa, nước thải sinh hoạt, công nghiệp và hoạt động sản xuất, hệ thống sông Nhuệ - Đáy rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, là điểm nóng môi trường ở miền Bắc.

Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), kết quả quan trắc năm 2024 cho thấy, lưu vực Nhuệ – Đáy là một trong những lưu vực có nhiều thông số chất lượng nước ở mức xấu và rất xấu nhất khu vực phía Bắc.