Vì sao nhiều người Hàn Quốc muốn trải nghiệm cảm giác “ở tù“?

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, nhiều người dân Hàn Quốc sẵn sàng bỏ tiền ra để trải nghiệm cuộc sống ở nhà tù “giả” trong một vài ngày. (Nguồn ảnh: Reuters). “Nhà tù này cho tôi cảm giác tự do”, Park Hye-ri, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, chia sẻ. Được biết, Park đã bỏ ra 90 USD để được “nhốt mình” ở một nhà tù giả trong 24 giờ. Được biết, từ năm 2013, cơ sở có tên “Prison Inside Me” (Tạm dịch: Nhà tù trong tôi) ở Đông Bắc Hongcheon đã thu hút hơn 2.000 “tù nhân”, trong đó đa số là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng gặp áp lực trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, đối với nhiều người Hàn Quốc, để tạm thời thoát khỏi những mối lo toan, áp lực của cuộc sống thường nhật, việc ở trong nhà tù giả như thế này một vài ngày được xem là một giải pháp. Khách hàng đến nhà tù Prison Inside Me sẽ được phát quần áo tù màu xanh, thảm tập yoga, bộ ấm trà, bút, sổ ghi chép. Họ ngủ trên sàn nhà. Có một nhà vệ sinh nhỏ trong mỗi phòng giam nhưng không có gương. “Tôi rất bận. Lẽ ra lúc này tôi không ở đây vì tôi còn phải làm việc. Nhưng tôi quyết định tạm gác lại công việc để nhìn lại bản thân mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Park chia sẻ. Ảnh: Park chụp hình với các “bạn tù” trước khi vào phòng giam. Được biết, các quy định trong nhà tù giả này khá nghiêm ngặt. Các “tù nhân” sẽ không được sử dụng điện thoại hay đồng hồ. Nam thanh niên nằm thiền trước khi nhốt mình trong phòng giam. “Sau khi trải nghiệm cuộc sống trong nhà tù giả này, nhiều người nói với tôi rằng ‘Đây không phải là nhà tù, nhà tù thực sự là nơi mà chúng tôi trở về”, Noh Ji Hyang, người đồng thành lập cơ sở Prison Inside Me, chia sẻ. Park chuẩn bị bước vào một phòng giam. Một nhân viên của cơ sở Prison Inside Me mang đồ ăn cho các “tù nhân”. Người đàn ông ngồi ăn trong phòng giam của mình. Mỗi phòng giam có cả cửa sổ. Park nhận chứng chỉ tự do sau khi kết thúc thời gian trải nghiệm ở cơ sở Prison Inside Me. Mời độc giả xem thêm video về nhà tù ở Mỹ (Nguồn: CNN)

