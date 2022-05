Vẻ đẹp ma mị những địa điểm bỏ hoang bị thực vật xâm lấn

1. Đảo Gouqi ở Trung Quốc: Địa điểm bỏ hoang này từng là một làng chài nhỏ nhộn nhịp, sau đó, người dân trong làng dần dần rời đi, không còn ai sinh sống nữa. Cây thường xuân, dây leo bao phủ khắp các con hẻm, tường nhà, thậm chí cả một trường học. 2. Khách sạn del Salto ở Colombia từng là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Thế nhưng, mọi người dần rời bỏ nơi này bởi nguồn nước sông gần đó bốc mùi hôi thối. Khách sạn này buộc phải đóng cửa vào những năm 1990 và cây cối mọc lên um tùm kể từ đó. 3. Kolmanskop: Thị trấn khai thác mỏ Kolmanskop của Namibia bị bỏ hoang, hàng tấn cát thổi vào nhà của người dân, khiến cho mọi thứ đều bị cát bao phủ. Cát lấp đầy các căn phòng trong nhà. 4. Đảo Holland: Do sự xói mòn nhanh chóng của bờ biển, rất nhiều công trình trên đảo Holland biến mất dưới những con sóng. "The Last House" chính là ngôi nhà cuối cùng trên đảo Holland trước khi nó sụp đổ vào năm 2010. 5. Giếng Quinta da Regaleira ở Bồ Đào Nha: Mặc dù trông có vẻ như một cái giếng khổng lồ nhưng thực chất nó là một ngôi nhà lớn kiểu gothic, được xây dựng công phu, bao gồm đường hầm, hang động. Nơi này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nhưng hiện được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. 6. Valle dei Mulini: Đây là thung lũng của những nhà máy bỏ hoang ở Italy. Độ ẩm cao đã khiến nơi này nhanh chóng bị phủ rêu và mang một màu sắc lạnh lẽo. 7. SS Ayrfield: Khu rừng 102 năm tuổi ở gần Sydney, Australia. Khi địa điểm này bị đóng cửa sau Thế chiến thứ 2, một số con thuyền vẫn còn giữ nguyên tại vị trí và mang một vẻ âm u, bí hiểm đến tận ngày nay. 8. Đền Angkor Wat: Nằm trong khu rừng rậm phía bắc tỉnh Siem Reap của Campuchia, Angkor Wat là một nơi tuyêt đẹp được UNESCO gọi là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Đông Nam Á. Hiện tại, ngôi đền Ta Prohm được bao phủ bởi những gốc cây khổng lồ. Ảnh: TH. Mời độc giả xem video Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới. Nguồn: THDT.

1. Đảo Gouqi ở Trung Quốc: Địa điểm bỏ hoang này từng là một làng chài nhỏ nhộn nhịp, sau đó, người dân trong làng dần dần rời đi, không còn ai sinh sống nữa. Cây thường xuân, dây leo bao phủ khắp các con hẻm, tường nhà, thậm chí cả một trường học. 2. Khách sạn del Salto ở Colombia từng là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Thế nhưng, mọi người dần rời bỏ nơi này bởi nguồn nước sông gần đó bốc mùi hôi thối. Khách sạn này buộc phải đóng cửa vào những năm 1990 và cây cối mọc lên um tùm kể từ đó. 3. Kolmanskop: Thị trấn khai thác mỏ Kolmanskop của Namibia bị bỏ hoang, hàng tấn cát thổi vào nhà của người dân, khiến cho mọi thứ đều bị cát bao phủ. Cát lấp đầy các căn phòng trong nhà. 4. Đảo Holland: Do sự xói mòn nhanh chóng của bờ biển, rất nhiều công trình trên đảo Holland biến mất dưới những con sóng. "The Last House" chính là ngôi nhà cuối cùng trên đảo Holland trước khi nó sụp đổ vào năm 2010. 5. Giếng Quinta da Regaleira ở Bồ Đào Nha: Mặc dù trông có vẻ như một cái giếng khổng lồ nhưng thực chất nó là một ngôi nhà lớn kiểu gothic, được xây dựng công phu, bao gồm đường hầm, hang động. Nơi này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nhưng hiện được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. 6. Valle dei Mulini: Đây là thung lũng của những nhà máy bỏ hoang ở Italy. Độ ẩm cao đã khiến nơi này nhanh chóng bị phủ rêu và mang một màu sắc lạnh lẽo. 7. SS Ayrfield: Khu rừng 102 năm tuổi ở gần Sydney, Australia. Khi địa điểm này bị đóng cửa sau Thế chiến thứ 2, một số con thuyền vẫn còn giữ nguyên tại vị trí và mang một vẻ âm u, bí hiểm đến tận ngày nay. 8. Đền Angkor Wat: Nằm trong khu rừng rậm phía bắc tỉnh Siem Reap của Campuchia, Angkor Wat là một nơi tuyêt đẹp được UNESCO gọi là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Đông Nam Á. Hiện tại, ngôi đền Ta Prohm được bao phủ bởi những gốc cây khổng lồ. Ảnh: TH. Mời độc giả xem video Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới. Nguồn: THDT.