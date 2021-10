UAV Trung Quốc rơi lả tả khiến người dân chạy toán loạn

Dailymail mới đây đưa tin, ngày 1/10 vừa qua, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc diễn ra màn trình diễn UAV hoành tráng. Có khoảng 5000 người bao gồm cả trẻ em đã có mặt tại quảng trời trung tâm thương mại để thao dõi sự kiện này. Tuy nhiên, khi đang bay lượn trên bầu trời thì hàng loạt máy bay điều khiển từ xa đã rơi như mưa xuống khiến đám đông hoảng loạn. Một số nhân chứng cho biết, có một số UAV phóng đi xa, số còn lại rơi vào các tán cây hoặc lao xuống đất. Phía ban tổ chức sau đó đã cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hàng loạt UAV rơi như mưa, khả năng cao là do "lỗi vận hành". May mắn là sau vụ việc, không có bất kỳ ai bị thương. Đây không phải lần đầu tiên, UAV Trung Quốc gặp vấn đề khi đang trình diễn khiến khán giả hốt hoảng. Màn trình diễn UAV trên thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây trước đó khiến khán giả phải trầm trồ. Có tới 1374 chiếc UAV của hãng Ehang đã xếp thành nhiều biểu tượng, chữ viết phía trên cửa Nam Môn. Số 1374 được tạo bởi 1374 chiếc UAV, cũng là 13,74 km - chiều dài của bức tường bao quanh thành Tây An. Khoa học công nghệ hiện là lĩnh vực mà Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư. Đất nước tỉ dân tập trung vào sản xuất, phát triển máy bay không người lái, robot. UAV của Trung Quốc có thể mang theo đạn cối, súng phóng lựu, súng máy,... phối hợp để cùng tấn công. Các UAV này cũng có thể tự tìm đường đến mục tiêu được chỉ định, trở về căn cứ và hạ cánh tự động. Trung Quốc nhiều lần thể hiện sức mạnh quân sự trên không tại các buổi trình diễn, triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế. Quân đội Trung Quốc cũng đang sở hữu rất nhiều loại UAV tối tân, có vũ khí đi kèm cùng khả năng trinh sát và tấn công. Nguồn ảnh: Dailymail. Màn trình diễn đầy sắc màu của máy bay không người lái Trung Quốc. Nguồn: ChinaVision.



Dailymail mới đây đưa tin, ngày 1/10 vừa qua, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc diễn ra màn trình diễn UAV hoành tráng. Có khoảng 5000 người bao gồm cả trẻ em đã có mặt tại quảng trời trung tâm thương mại để thao dõi sự kiện này. Tuy nhiên, khi đang bay lượn trên bầu trời thì hàng loạt máy bay điều khiển từ xa đã rơi như mưa xuống khiến đám đông hoảng loạn. Một số nhân chứng cho biết, có một số UAV phóng đi xa, số còn lại rơi vào các tán cây hoặc lao xuống đất. Phía ban tổ chức sau đó đã cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hàng loạt UAV rơi như mưa, khả năng cao là do "lỗi vận hành". May mắn là sau vụ việc, không có bất kỳ ai bị thương. Đây không phải lần đầu tiên, UAV Trung Quốc gặp vấn đề khi đang trình diễn khiến khán giả hốt hoảng. Màn trình diễn UAV trên thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây trước đó khiến khán giả phải trầm trồ. Có tới 1374 chiếc UAV của hãng Ehang đã xếp thành nhiều biểu tượng, chữ viết phía trên cửa Nam Môn. Số 1374 được tạo bởi 1374 chiếc UAV, cũng là 13,74 km - chiều dài của bức tường bao quanh thành Tây An. Khoa học công nghệ hiện là lĩnh vực mà Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư. Đất nước tỉ dân tập trung vào sản xuất, phát triển máy bay không người lái, robot. UAV của Trung Quốc có thể mang theo đạn cối, súng phóng lựu, súng máy,... phối hợp để cùng tấn công. Các UAV này cũng có thể tự tìm đường đến mục tiêu được chỉ định, trở về căn cứ và hạ cánh tự động. Trung Quốc nhiều lần thể hiện sức mạnh quân sự trên không tại các buổi trình diễn, triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế. Quân đội Trung Quốc cũng đang sở hữu rất nhiều loại UAV tối tân, có vũ khí đi kèm cùng khả năng trinh sát và tấn công. Nguồn ảnh: Dailymail. Màn trình diễn đầy sắc màu của máy bay không người lái Trung Quốc. Nguồn: ChinaVision.