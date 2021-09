Trước Tổng thống Putin, bao nguyên thủ thế giới tự cách ly vì COVID-19?

Ngày 14/9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin quyết định tự cách ly sau khi tiếp xúc với những người mắc COVID-19. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin "hoàn toàn khỏe mạnh". Ảnh: Reuters. Khi được hỏi Tổng thống Nga đã tiến hành xét nghiệm PCR chưa và có kết quả âm tính hay không, ông Peskov trả lời: "Chắc chắn rồi". Ảnh: Reuters. Được biết, trước Tổng thống Putin, nhiều vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng đã phải tự cách ly vì tiếp xúc với người mắc COVID-19 hoặc bản thân nhiễm virus. Ảnh: Reuters. Tháng 8/2021, Văn phòng Thủ tướng Malaysia ra thông báo cho biết, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đang phải cách ly y tế sau khi tiếp xúc trực tiếp với một bệnh nhân mắc COVID-19. Trong thời gian cách ly, ông Yaakob vẫn sẽ tham dự các cuộc họp và điều hành công việc thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: DPA. Hồi tháng 7/2021, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca mắc COVID-19. Sự việc xảy ra khi ông đến Phuket nhân dịp đảo này mở cửa lại. Ảnh: Reuters. Ngày 19/6/2021, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ cách ly 14 ngày do có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân COVID-19. Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định vẫn làm việc với các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang bình thường, cũng như họp trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, vào tháng 11/2020, ông Hun Sen cũng đã tự cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc với quan chức mắc COVID-19. Ảnh: CGTN. Tháng 12/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được xác nhận dương tính với virus corona. Thủ tướng Pháp Jean Castex xác nhận Tổng thống Macron sẽ tự cách ly. Phủ Tổng thống cũng cho biết ông Macron sẽ tiếp tục làm việc và thực hiện các nhiệm vụ từ xa, tham gia các cuộc gọi video. Ảnh: Reuters. Chiều 17/10/2020, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải tự cách ly sau khi một vệ sĩ của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters. Đầu tháng 10/2020, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump thông báo ông và phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. "Tối nay, Đệ nhất phu nhân Mỹ và tôi đã dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và hồi phục ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này!", ông Donald Trump viết trên Twitter vào khoảng trước 1 giờ sáng 2/10/2020. Ảnh: Reuters. Ngày 7/7/2020, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Jair Bolsonaro sống cách ly tại dinh Alvorada ở thủ đô Brasilia. Nhà lãnh đạo Brazil phải phải hủy chuyến đi đến bang Piauí cũng như chuyển mọi cuộc họp hành sang hình thức trực tuyến để ký các văn bản chính thức. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 4/2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện điều trị sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Reuters. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert, ngày 22/3/2020 xác nhận bà Merkel sẽ tự cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày do từng tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm COVID-19. Trong thời gian cách ly, bà vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Guardian. Trước bà Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng quyết định tự cách ly và làm việc tại nhà trong hai tuần, bắt đầu từ 11/3/2020, do lo ngại dịch bệnh COVD-19. Ảnh: Reuters. Ngày 13/3/2020, Thủ tướng Romania khi đó là ông Ludovic Orban thông báo ông cùng một thành viên cao cấp khác của Đảng đã phải tự cách ly 14 ngày sau khi phát hiện một Thượng nghị sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: EN. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh nhiễm COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

Ngày 14/9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin quyết định tự cách ly sau khi tiếp xúc với những người mắc COVID-19. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin "hoàn toàn khỏe mạnh". Ảnh: Reuters. Khi được hỏi Tổng thống Nga đã tiến hành xét nghiệm PCR chưa và có kết quả âm tính hay không, ông Peskov trả lời: "Chắc chắn rồi". Ảnh: Reuters. Được biết, trước Tổng thống Putin, nhiều vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng đã phải tự cách ly vì tiếp xúc với người mắc COVID-19 hoặc bản thân nhiễm virus. Ảnh: Reuters. Tháng 8/2021, Văn phòng Thủ tướng Malaysia ra thông báo cho biết, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đang phải cách ly y tế sau khi tiếp xúc trực tiếp với một bệnh nhân mắc COVID-19. Trong thời gian cách ly, ông Yaakob vẫn sẽ tham dự các cuộc họp và điều hành công việc thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: DPA. Hồi tháng 7/2021, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca mắc COVID-19. Sự việc xảy ra khi ông đến Phuket nhân dịp đảo này mở cửa lại. Ảnh: Reuters. Ngày 19/6/2021, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ cách ly 14 ngày do có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân COVID-19. Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định vẫn làm việc với các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang bình thường, cũng như họp trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, vào tháng 11/2020, ông Hun Sen cũng đã tự cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc với quan chức mắc COVID-19. Ảnh: CGTN. Tháng 12/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được xác nhận dương tính với virus corona. Thủ tướng Pháp Jean Castex xác nhận Tổng thống Macron sẽ tự cách ly. Phủ Tổng thống cũng cho biết ông Macron sẽ tiếp tục làm việc và thực hiện các nhiệm vụ từ xa, tham gia các cuộc gọi video. Ảnh: Reuters. Chiều 17/10/2020, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải tự cách ly sau khi một vệ sĩ của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters. Đầu tháng 10/2020, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump thông báo ông và phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 . "Tối nay, Đệ nhất phu nhân Mỹ và tôi đã dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và hồi phục ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này!", ông Donald Trump viết trên Twitter vào khoảng trước 1 giờ sáng 2/10/2020. Ảnh: Reuters. Ngày 7/7/2020, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Jair Bolsonaro sống cách ly tại dinh Alvorada ở thủ đô Brasilia. Nhà lãnh đạo Brazil phải phải hủy chuyến đi đến bang Piauí cũng như chuyển mọi cuộc họp hành sang hình thức trực tuyến để ký các văn bản chính thức. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 4/2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện điều trị sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Reuters. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert, ngày 22/3/2020 xác nhận bà Merkel sẽ tự cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày do từng tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm COVID-19. Trong thời gian cách ly, bà vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Guardian. Trước bà Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng quyết định tự cách ly và làm việc tại nhà trong hai tuần, bắt đầu từ 11/3/2020, do lo ngại dịch bệnh COVD-19. Ảnh: Reuters. Ngày 13/3/2020, Thủ tướng Romania khi đó là ông Ludovic Orban thông báo ông cùng một thành viên cao cấp khác của Đảng đã phải tự cách ly 14 ngày sau khi phát hiện một Thượng nghị sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: EN. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh nhiễm COVID-19 (Nguồn video: THĐT)