Tổng thống Trump tận tay phát đồ ăn cho người dân vùng bão lũ

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump đã đến thăm hỏi, động viên và giao đồ ăn tận tay cho cư dân địa phương tại một số khu vực ở bang Bắc Carolina vừa chịu ảnh hưởng của siêu bão Florence. (Nguồn ảnh: Reuters). Nhà lãnh đạo Mỹ thăm khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Florence ở New Bern, Bắc Carolina, ngày 19/9. Được biết, siêu bão Florence càn quét các bang bờ đông nước Mỹ tuần trước đã khiến ít nhất 36 người đã thiệt mạng, trong đó có 27 nạn nhân ở Bắc Carolina, 8 ở Nam Carolina và một trường hợp tử vong ở Virginia. Tổng thống Trump ôm một bé trai trong lúc cùng Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper phân phát đồ ăn cho người dân tại một nhà thờ ở New Bern. Một phụ nữ ôm chầm lấy ông Trump khi được nhà lãnh đạo Mỹ thăm hỏi. Tổng thống Trump bắt tay mọi người tại một điểm phân phát đồ ăn ở New Bern.Nhà lãnh đạo Mỹ giao tận tay đồ ăn cho một cư dân đang ngồi trên xe ô tô ở New Bern, Bắc Carolina. Một người dân địa phương chụp ảnh Tổng thống Trump trong lúc ông đi phân phát đồ ăn tại New Bern. Do ảnh hưởng của mưa bão, khoảng 10 nghìn người đang ở tạm trong các trung tâm sơ tán trong khi hơn 160 nghìn người ở Bắc Carolina rơi vào tình cảnh mất điện. Khoảng 2.600 đã được giải cứu khỏi các khu vực ngập lụt ở Bắc Carolina. Tổng thống Trump trao đổi với một quan chức Bắc Carolina trong buổi họp báo về công tác khắc phục hậu quả sau bão Florence tại Havelock, Bắc Carolina, ngày 19/9. Khu vực ngoại ô Lumberton, Bắc Carolina, chìm trong biển nước. Lực lượng cứu hộ tuần tra tại khu vực ngập lụt ở Lumberton. Đường phố biến thành sông ở Bắc Carolina. Mời độc giả xem video về siêu bão Florence đổ bộ vào Mỹ (Nguồn: ABC News)

